Xabi Alonso, sobre la cuerda floja en el Real Madrid antes de visitar San Mamés

En medio de su primera crisis de resultados al frente del Real Madrid, Xabi Alonso gozará el miércoles de una nueva oportunidad para enderezar el rumbo de su equipo ante el Athletic Bilbao en San Mamés y alejar así el fantasma del runrún de una posible destitución.

"Nos preocupa tanto a los jugadores como al cuerpo técnico cómo podemos mejorar, romper esta dinámica en LaLiga y volver a ganar fuera de casa. Tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés. A por ello vamos", afirmó este martes el técnico vasco en rueda de prensa en Valdebebas, la ciudad deportiva del club blanco.

El conjunto merengue ha vivido un "shit november" ("noviembre de mierda"), como aludió su rival del FC Barcelona Hansi Flick, cuando su equipo pasó por una mala racha similar el pasado año.

El Real Madrid sólo ha logrado un triunfo en los últimos cinco encuentros. En el pasado mes, acumuló una derrota contra el Liverpool (1-0) en Liga de Campeones y tres empates en LaLiga, contra el Rayo Vallecano (0-0), el Elche (2-2) y el Girona (1-1) el domingo.

Este último resultado supuso además la pérdida del liderato, que pasó a manos del Barça tras haberse impuesto el sábado al Alavés (3-1).

La única victoria madridista tuvo lugar el pasado miércoles frente al Olympiakos (4-3) en Grecia, gracias al póker de su estrella, el francés Kylian Mbappé.

Según la prensa española, el preparador vasco mantuvo conversaciones con los jugadores y con miembros de la directiva del club.

"Hablamos de fútbol, de la unión que necesitamos, de qué cosas tenemos que mejorar para ser más constantes en el juego", explicó Alonso.

Después del partido, algunos jugadores como Mbappé, Eduardo Camavinga y Fede Valverde publicaron mensajes de unidad y apoyo al técnico en esos momentos complicados.

Pese a ello, el Real Madrid volvió a ceder dos puntos en Montilivi. "Estos son procesos, son momentos, y lo importante es cómo los afrontamos. Cuando son buenos momentos, y no tan buenos, que tengamos la convicción y la confianza en nosotros mismos", incidió el técnico vasco.

Este martes, Alonso reveló que también ha charlado con el presidente Florentino Pérez sobre la marcha del cuadro blanco. "Las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Eso es lo que hemos hablado", dijo.

Sin embargo, el entrenador vasco eludió hablar de que peligre su puesto en el Real Madrid en caso de un resultado negativo en Bilbao.

"No son preguntas para mí. Sabemos el momento en el que estamos de la temporada. Todavía queda mucho, llevamos un poquito más de un tercio de la Liga y está todo igualado", subrayó.

"Quedan muchos partidos y esto puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana en San Mamés para poder volver a tener esa sensación de ganar fuera de casa. No está costando, pero es la realidad y mañana podemos hacerlo", agregó.

Sobre las dudas que ha generado al mando del equipo, el antiguo entrenador del Bayer Leverkusen respondió que convive "con la exigencia y las críticas" y que sólo está centrado en mejorar para llegar a abril y mayo en condiciones de "poder disputar todo".

Además, reconoció que el equipo juega peor desde que ganase al Barcelona (2-1) en el Bernabéu a finales de octubre y al Valencia (4-0) a principios de noviembre.

"Hemos perdido un poco de calidad y energía, todos nos vemos afectados", explicó el preparador vasco. El Real Madrid suma 33 puntos, a uno del líder Barcelona.

Alonso destacó que Kylian Mbappé no sólo marca sino que "hace muchas cosas fundamentales de liderazgo, de influencia, de ayudar a los compañeros y eso es muy importante en el día a día". El astro francés lleva 53 goles este 2025, 14 de ellos en LaLiga y 9 en Champions esta temporada.

