Xabi Alonso sobre vuelta a Anfield: "Intento que las emociones no me puedan demasiado"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, confesó este lunes que lucha por alejarse de sentimientos encontrados a su vuelta a Liverpool, donde militó como jugador y con el que ganó una Liga de Campeones.

"Intento que las emociones no me puedan demasiado, quiero estar concentrado en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emocionalidad de estos partidos", declaró Alonso en rueda de prensa previa.

Sobre la vuelta de Trent Arnold-Alexander, que aterrizó este verano en la capital española procedente de los 'Reds', el entrenador vasco hizo diferencias.

"Su historia es un poco distinta a la mía, él nació aquí. Lo recuerdo cuando era chiquito, en la cantera", afirmó el de Tolosa sobre el jugador que regresa al estadio del equipo de su infancia.

Alonso profundizó sobre su paso por Anfield: "Aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos".

Respecto al comportamiento del brasileño Vinícius en el Clásico el 26 de octubre, que su equipo ganó 2-1 al Barcelona, Alonso recalcó que el tema está zanjado.

"Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes, quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan", explicó el preparador español tras la actitud de desaprobación del atacante de la Canarinha cuando fue sustituido.

En la misma rueda de prensa, el defensa Dehan Huijsen criticó que se hable mucho en la prensa. "Habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parece justo. Estas cosas pasan en el fútbol", remarcó el joven internacional español.

