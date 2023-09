El entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, asegur√≥ este viernes que no le molestan ni preocupan los rumores que hablan de que podr√≠a ser el sustituto del italiano Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid a partir de la pr√≥xima temporada, porque considera que a√ļn es "pronto" y est√° "concentrado" en el conjunto alem√°n.

"Es demasiado pronto. Estamos en septiembre. Por eso no es un problema. Por supuesto que estoy concentrado. Hemos empezado bien la temporada y debo ser el primero en seguir concentrado", dijo Alonso sobre entrenar al conjunto madridista a partir de la 2024-2025, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mainz de este s√°bado (15.30) de Bundesliga.

As√≠ valor√≥ el t√©cnico vasco las informaciones que le situaban como sucesor de Ancelotti, que tendr√≠a un acuerdo con la Federaci√≥n Brasile√Īa de F√ļtbol para ser seleccionador de la 'Canarinha' desde el pr√≥ximo verano.

Sin embargo, Alonso insisti√≥ en que este asunto no le preocupa, ni a √©l a sus jugadores. "Conocen el negocio del f√ļtbol. No es un problema para ninguno de ellos y no hablamos de ello", zanj√≥ el exjugador del Real Madrid entre 2009 y 2014.

El vasco, que lleg√≥ al banquillo del Leverkusen hace un a√Īo, renov√≥ su contrato hace dos meses con el club alem√°n hasta 2026.