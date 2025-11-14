Xabier Azkargorta, DT que clasificó a Bolivia al Mundial 1994, muere a los 72 años

El entrenador español Xabier Azkargorta, que guio a Bolivia al Mundial de fútbol de 1994, murió a los 72 años, anunció este viernes la Conmebol.

"La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos", escribió en la red social X la institución que rige el fútbol sudamericano.

Azkargorta, apodado El Bigotón, tuvo una breve carrera como jugador en el País Vasco, acortada por las tempranas lesiones, pero fue en los banquillos donde se labró un nombre.

Médico de profesión, en España entrenó al Espanyol (1983-1986), Real Valladolid (1986-1987), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991), antes de recalar como seleccionador de Bolivia (1993-1994).

Con La Verde se hizo célebre en Sudamérica al lograr la primera y única clasificación a un Mundial de su historia, el de Estados Unidos en 1994. Previamente había participado en las ediciones 1930 y 1950, sin necesidad de clasificar entonces.

"Profe, gracias por todo. Eres un gran boliviano; lo has dado todo por la patria", expresó en X el nuevo presidente de Bolivia Rodrigo Paz. "Dios te bendiga y te tenga, desde el cielo, mirando y protegiendo a nuestra selección y a nuestra querida patria", agregó.

Después de su éxito con la nacional altiplánica, el técnico vasco dirigió a Chile (1995-1996), Japón (1997-1998) y México (2005).

Volvió al mando de Bolivia (2012-2014) y entrenó a equipos del país como el Bolívar (2014-2015), con el que alcanzó una semifinal de Copa Libertadores, Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Club Atlético Palmaflor (2020).

Según medios locales, falleció el viernes por la madrugada de una enfermedad cardíaca en Santa Cruz, en el este del país. Allí será despedido de manera pública y el domingo sus restos serán llevados a un camposanto.

Se espera la presencia de personalidades del fútbol, autoridades e hinchas como último homenaje.

"Nos adherimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos", reaccionó en X su antiguo club Bolívar, que además recordó los dos títulos de primera división que ganó de la mano de Azkargorta entre 2014 y 2015.

