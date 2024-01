El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, anunció este sábado que dejará su cargo al final de la temporada al considerar que "es necesario un cambio de dinámica" ante la última deriva del club azulgrana.

"El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona", afirmó Xavi, tras la dura derrota liguera 5-3 contra el Villarreal, que complica más sus ya difíciles posibilidades en el campeonato español.

"Creo que el club necesita un cambio de rumbo, de dinámica", aseguró el ténico azulgrana, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí. He pensado en el club, en el presidente (Joan Laporta). Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación, y necesitan un cambio de rumbo", añadió Xavi.

- "Destensar la situación" -

"Jugamos con demasiada tensión", dijo, convencido de que su decisión ayudará a "destensar la situación general" y que, de ahora en adelante, podrán trabajar él y sus jugadores, que poco antes habían reiterado su confianza en él, más liberados.

"Hay plena confianza en el míster", había afirmado Frenkie de Jong a DAZN, nadas más finalizar el partido.

Leyenda del club azulgrana, Xavi había tomado las riendas del Barça en noviembre de 2021 con la misión de levantar un club presionado en lo deportivo y lo económico.

El pasado año, apoyado en una sólida defensa, el Barcelona ganó la Supercopa de España, superando al Real Madrid, y fue campeón de Liga.

En la actual temporada, la defensa se ha convertido en su principal punto débil, que le ha llevado a encajar demasiados goles.

Eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey tras caer 4-2 contra el Athletic de Bilbao el miércoles en la prórroga, y goleado 4-1 por el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, al Barça sólo le queda pelear por LaLiga y la Champions.

"Creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio", insistió Xavi.

A pesar de su decisión, Xavi afirmó ser optimista para el resto del tiempo que se mantenga al frente del equipo.

- Competir hasta el final -

"Ojalá ganemos la Champions, la vamos a luchar y competir. Soy muy optimista. Y podemos competir para la Liga, es muy difícil pero esto nos va a ayudar", consideró.

El Barça apunta en la tercera posición de la tabla liguera, pero a 10 puntos del líder Real Madrid y a ocho del Girona, segundo clasificado, una desventaja que se antoja difícil de colmar.

En la Champions, el Barça se medirá en octavos al Nápoles, aunque Xavi ya adelantó que su decisión es irrevocable, incluso aunque ganará la máxima competición continental.

"Hace días que tengo tomada la decisión", aseguró Xavi, antes de afirmar que todavía no se lo había comunicado a los jugadores, sino que les informará el domingo su de su decisión.

"Hoy les he visto muy jodidos. Son uno de los motivos de este cambio de dinámica, no se merecen la situción que estamos pasando", dijo el técnico azulgrana.

"Hay que ser valientes igual que lo fuimos al venir y no agarrarse al cargo y al contrato", insistió el excentrocampista azulgrana, que había renovado con el club hasta 2025.

"He sido un hombre de club, he priorizado al club por encima de mí, lo he dado todo y lo seguiré dando estos cuatro meses para que la afición se sienta orgullosa", sentenció Xavi.

Gr/pm