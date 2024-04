xavi dice que sigue como dt del barcelona para mantener un "proyecto ganador"

(Actualiza con detalles y citas; cambia redacción)

Por Fernando Kallas

MADRID, 25 abr (Reuters) -

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo el jueves que un proyecto a largo plazo y no el dinero fue la razón que le llevó a dar marcha atrás en su decisión de dimitir al final de la temporada, acordando permanecer al frente del equipo culé para la campaña 2024-25.

Sentado junto al presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, en una rueda de prensa, Xavi afirmó que en los últimos dos meses vio un gran progreso en el juego y la moral del equipo, algunas de las razones que le hicieron cambiar de opinión sobre su partida, anunciada en enero.

Xavi pasó la mayor parte del miércoles en reuniones con directivos del Barça y aceptó cumplir el último año de su contrato, con una serie de condiciones no especificadas establecidas por el club.

"En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos", sostuvo Xavi.

"Siempre intento hacer lo mejor para el club. Este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador", agregó.

Xavi dijo que los rumores sobre que está pidiendo una cláusula de rescisión para anular el último año de su contrato son "para hacer daño". "Laporta y Deco sabían que no iba a cobrar un euro si me iba. Esto es para dañar a mi persona, y sabe el presi que el dinero de mi contrato si no seguía sería para el siguiente entrenador".

Laporta respaldó los comentarios del entrenador al decir que la decisión fue deportiva y nada tuvo que ver con el dinero.

"Siempre se ha comportado con barcelonismo y dignidad. Desde el primer momento dijo que renunciaba al año de contrato. No ha sido una cuestión de dinero. Y esto le honra. Nunca se ha mostrado con avaricia", destacó el dirigente.

"Sabemos que hizo unas declaraciones a mitad de temporada, pero hoy tenemos la buena noticia de que se queda y me ha transmitido la ilusión y la confianza que tiene en el proyecto", agregó Laporta.

Hijo ilustre del barca

Xavi jugó 17 años en el Barcelona, en los que disputó 767 partidos y ganó 25 trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y ocho Ligas.

Pero a pesar de ser una leyenda del club y de haber ganado LaLiga el curso pasado, el bajo nivel del Barça esta temporada le puso bajo presión.

Cuando anunció su decisión de dimitir en enero, Xavi dijo que se sentía "liberado", añadiendo que la presión y las exigencias del trabajo significaban que no podía disfrutar en el club de su infancia.

Xavi dijo entonces que su decisión era "por el bien del equipo" y que los jugadores "estarían liberados" de cara al futuro. Sus palabras parecieron tener un efecto positivo, ya que el Barça se mantuvo invicto en los 13 partidos oficiales siguientes.

Sin embargo, las derrotas en sus dos últimos partidos le han dejado ante una temporada sin trofeos. La caída 3-2 del domingo ante el Real Madrid dejó al equipo a 11 puntos de su acérrimo rival a falta de seis jornadas para el final de la liga.

La derrota se produjo pocos días después de que el equipo quedara eliminado de la Liga de Campeones al caer 4-1 de local ante el Paris Saint-Germain.

Pero Laporta dijo que nunca dudó de que Xavi fuera la persona correcta para el puesto.

"Se está consolidando un proyecto joven que necesita esta estabilidad. Estamos a la mitad del proyecto y necesitamos una referencia y Xavi lo es para los jóvenes. Por tanto, estoy muy contento porque se ha producido algo que queríamos".

"Es un orgullo tener un entrenador de la calidad humana y barcelonismo de Xavi", agregó.

(Reporte adicional de David Latona; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)