Xavi: "El Athletic nos exigirá con la mejor hornada de los últimos años"

"El sorteo no fue favorable pero la Copa es una de las ilusiones"

BARCELONA, 19 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el Athletic Club les "exigirá mucho" en San Mamés en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves, al contar además los 'leones' con una de las "mejores hornadas" de jugadores de los últimos años.

"El Athletic es un rival muy intenso con un entrenador que los trabaja muy bien. Tienen muy clara la idea de juego, son muy agresivos sobre todo en su casa, y nos exigirá mucha calidad en la salida de balón", avisó en rueda de prensa.

Xavi destacó que este Athletic sigue siendo peligroso a la contra. "Salen mucho a la contra con Williams, Sancet... Hablamos de una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Hacen las cosas bien, son un ejemplo para nosotros, y costará", manifestó.

"Es muy atractiva la Copa pero el sorteo no nos ha sido favorable. Pero queremos llegar lejos en la competición y es una de las ilusiones de la temporada", reconoció el técnico blaugrana.

Además, recordó que siempre es optimista. "Y si vamos recuperando a gente lesionada y con el coronavirus, soy más positivo. Hay que mejorar cosas, pero sobre todo en el resultado. Tenemos que ser más efectivos. Las sensaciones son muy buenas y veo una mejora diaria", argumentó.

Preguntado por su primera visita como entrenador a San Mamés, elogió al club y a su afición. "Tengo los mejores recuerdos, a veces he salido de ese campo como si fuera jugador del Athletic. Me han tratado muy bien allí, y tengo admiración por el Athletic. Encantado de volver allí, me han tratado muy bien y tengo admiración profunda por el club", reiteró.

En cuanto al estado físico de sus jugadores, señaló que Memphis Depay tiene pequeñas molestias, aunque tiene varias opciones para el '9' pese a la baja por sanción de Luuk De Jong. "Estoy pensando en un '9' que pueda dar profundidad y llegue al área. Puede jugar Ansu, Jutglà o incluso Ferran Torres. Veremos mañana. Los delanteros deben decidir en la toma de decisiones. No se puede perder el balón fácil y que el rival te cree una contra", señaló.

"A Ferran Torres le faltó ritmo de competición y de entrenos, el último día. Esta semana ha sido muy positiva para él, está al cien por cien de la lesión y mañana tiene que ser importante", reconoció sobre Torres, el refuerzo en este mercado de invierno, por el momento.

Sobre Sergio Busquets, y la campaña en redes pidiendo su suplencia, aseguró que "hay muchas injusticias". "Si no hay resultados, también me critican a mí y a todos los jugadores. Para mí, Sergio es imprescindible, es espectacular. Es evidente que cometió un error y lo sabe, y para mí es incuestionable y pieza importantísima en el juego, más por cómo queremos jugar. Si el bloque está junto, Busquets es el mejor del mundo en su posición", apeló.

También fue claro sobre la importancia de renovar al central uruguayo Ronald Araujo. "Es prioritario para mí, ya lo veis. Es un central extraordinario, un jugador necesario de presente y de futuro. Se agradece su comportamiento y actitud, suma muchísimo. Hay que renovarlo", pidió.