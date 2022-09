Xavi: "El Cádiz nos complicó las cosas en el pasado y en su campo se deciden títulos"

"Ya casi no hay titulares o suplentes, hay futbolistas importantes para la plantilla"

MADRID, 9 Sep. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el Cádiz, su rival en la quinta jornada de LaLiga Santander, "complicó las cosas" a los azulgranas en las últimas temporadas, donde han cosechado dos derrotas y dos empates ante los gaditanos, por lo que buscarán "la revancha" en un Nuevo Mirandilla donde se "deciden" títulos.

"El Cádiz nos ha complicado los últimos cuatro partidos de Liga contra ellos. Mañana es un buen día para la revancha futbolística. Es una oportunidad para ellos de ganar al Barça y salir de la situación en la que están. Vamos a un campo donde se ganan títulos", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al duelo.

De hecho, el cuadro catalán llega a la cita invicto tras su buen arranque liguero y su brillante estreno en la Liga de Campeones, en el que se enfrentarán el próximo martes al Bayern de Múnich. "Ahora estamos centrados en el Cádiz y aparcamos la 'Champions'. Esto acaba de empezar. No es difícil gestionarlo con la plantilla que tenemos. Necesitamos a todos para cubrir los objetivos, que son títulos", añadió.

"es muy positivo que sea muy caro tener minutos en el barça"

"La idea no es reservar a nadie. Es ir a ganar el partido y sumar tres puntos mañana. Luego hay cinco sustituciones, no siempre ganan los partidos los que inician. Ansu Fati ya lo hizo en San Sebastián y salió desde el banquillo. Ya casi no hay titulares o suplentes, hay futbolistas importantes para la plantilla", reconoció el técnico sobre sus alternativas.

En esta línea, Héctor Bellerín y Marcos Alonso podrían debutar este sábado con la elástica azulgrana. "Es una bendición tener una plantilla amplia. Que sea muy caro tener minutos en el Barça es muy positivo. Mañana estarán en la lista. Han hecho una semana muy buena de carga física", apuntó.

Por contra, Sergi Roberto, con molestas y sustituido en el descanso tras el partido de 'Champions' podría descansar. "Está rindiendo muy bien, es un comodín importante para el equipo. Es una garantía tenerlo en la plantilla. Tiene una pequeña molestia e igual mañana no entra en la lista, pero para la Liga de Campeones podría estar", expresó.

Pedri podría quedarse en el banquillo tras la carga acumulada de encuentros disputados. "Es una de las opciones porque lleva muchos partidos seguidos, hay algunos que ya llevan cuatro titularidades consecutivas. Mañana equilibraremos el equipo", dijo sobre el canario, a quien le podría acompañar la estrella Robert Lewandowski, a quien "no cambian por nada en el mundo".

Preguntado por la situación de Jordi Alba, que volvió a ser importante para los azulgranas tras su segunda titularidad el pasado miércoles, el de Terrassa zanjó las dudas. "Puedo llegar a entenderle, pero lo importante es que está enchufado y está siendo muy humilde en su situación. La actitud no ha cambiado, es uno de los capitanes y tira del carro. Estoy contento con ello independientemente si estuviese incómodo con los últimos días de mercado", indicó.

Sobre la marcha de Pjanic y la cesión de Nico González al Valencia, el entrenador 'culé' considera bien cubierta la posición. "Está Busquets y también hay varias opciones, puede jugar Frenkie de Jong, incluso Kessié, o podemos probar a Christensen que ya lo ha hecho con su selección", expuso.

En cuanto a Antoine Griezmann, también se refirió. "Nosotros pensamos que es jugador del Atlético de Madrid. Yo no me he implicado. Es un tema entre clubes, poca cosa puedo hacer. Hemos tratado jugadores, pero el caso Griezmann no", sentenció.