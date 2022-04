Xavi: "En el Barça no hay días tranquilos, hay una calma tensa"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que a pesar del buen momento que atraviesan hay "una calma tensa" que les exige seguir ganando, algo que esperan repetir este domingo ante un "señor equipo" como el Sevilla en el Camp Nou (21.00 horas), y ha afirmado que el club "no puede permitirse" la marcha de jugadores como Gavi o Ronald Araujo.

"Aquí no hay días tranquilos, esto es el Barça. Hay críticas y juicios a nivel diario, hay una calma tensa, nos jugamos mucho. Mañana es otra final, ya no hay tranquilidad. Me gusta, soy muy competitivo. A ver si somos capaces de competir como en las diez últimas jornadas de LaLiga. Veo al equipo capaz", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que se siente "muy respaldado por el área deportiva y de presidencia". "El proyecto está funcionando muy bien, pero algún día nos tocará perder. Esto va a dar sus frutos tarde o temprano. Habrá críticas, pero sé dónde estoy, el entorno es muy exigente", señaló.

"El objetivo principal es estar el año que viene en 'Champions'. Veníamos de una situación muy complicada cuando cogí al equipo en noviembre y estamos consiguiendo resultados extraordinarios. El mensaje es claro: no bajar la guardia, no relajarnos. Hay que seguir. Los objetivos son esos: quedar lo más alto posible en Laliga y ganar la competición europea", prosiguió.

Aun así, este domingo tendrán la oportunidad de ascender al segundo puesto si son capaces de superar a los de Julen Lopetegui. "Mañana sigue siendo otra final para nosotros, tenemos la oportunidad de llegar a la segunda plaza. Hay que reafirmar que estamos en un buen momento, el equipo demostró en el Bernabéu que puede competir contra cualquier rival cuando somos sólidos y solidarios", indicó.

"Es una buena prueba de fuego ante un Sevilla que no viene en el mejor momento de la temporada, viene de tres empates seguidos, pero sigue siendo fuerte; tiene un entrenador y un club a los que respeto y admiro, trabajan muy bien y por eso están ahí arriba. Es una oportunidad única para seguir escalando posiciones, jugamos en casa y espero que haya un gran ambiente mañana", añadió.

El técnico azulgrana explicó que el 0-4 de la jornada pasada en el Santiago Bernabéu les exige "seguir jugando bien, seguir siendo un bloque y solidarios, con la intensidad alta" que se vio en aquel choque. "Es cierto que bajamos un poco el rendimiento y por eso no conseguimos tantos goles y ocasiones. Los jugadores saben cuál es el modelo de juego, no podemos aflojar. Mañana tendremos una nueva prueba de fuego para consolidar lo que vimos en el Bernabéu", apuntó.

También reconoció que estará "pendiente" del Celta-Real Madrid de este sábado. "Estaremos pendientes de lo que pase hoy en Balaídos, pero prefiero centrarme en lo nuestro. Si hay alguna buena noticia, seguro que nos servirá de motivación extra para salir a ganar. Dependemos de nosotros mismos para llegar a la segunda posición. Vamos a intentar competir con un señor equipo. Estaremos atentos a lo que suceda", expuso.

Además, es optimista con el estado físico de los futbolista a pesar del parón por selecciones. "Tenemos muchos futbolistas que no han parado, se han ido con sus selecciones. Nos ha venido bien a nivel mental desconectar, pero veremos mañana si estamos con la misma intensidad y ritmo. Soy positivo. Nos jugamos los objetivos en un mes y tres semanas, es un esprint final en el que tenemos que apretar los dientes", aseveró.

"Es difícil hablar hoy en día de un equipo titular, hay muchos jugadores muy importantes. Hay muchos jugadores que se merecen jugar y luego decidiremos. Las rotaciones son casi medio obligadas", advirtió, señalando que no le condiciona "demasiado" el tema de los apercibidos. "Pensamos en el partido de mañana. La carga de partidos es más importante. Las posibles sanciones no nos van a condicionar mucho", expuso.

"el club no puede permitirse las marchas de gavi y araujo"

En otro orden de cosas, Xavi calificó de "muy importantes" las renovaciones del centrocampista Gavi y del defensa uruguayo Ronald Araujo. "He dejado claro la importancia que damos a Gavi y Araujo. El club no puede permitirse ninguna de las dos marchas, son muy trascendentes, son futuro y presente del club. Creo que es cuestión de tiempo, soy muy positivo y quiero pensar que los dos renovarán", afirmó.

Menos confiado está en la continuidad del francés Ousmane Dembélé. "A Ousmane le veo muy feliz, implicado en el proyecto, no tengo ni una queja. Depende de él, queda libre. Es un futbolista de mucho nivel, bien trabajado puede ser el mejor futbolista en su posición. Está marcando diferencias. Él ya sabe el proyecto que hay aquí", indicó.

También reconoció que el club "está trabajando de cara al año que viene" en cuanto a fichajes. "Pero no quiero hablar de nombres", apuntó, sin especificar si busca jugadores polivalentes o específicos. "Depende de la necesidad del equipo. Busquets tiene una posición exacta y es excelente, no hace falta que sea polivalente; Ronald puede jugar de central o de lateral.... Los jugadores específicos de posición son trascendentes en el juego. Hay que ver lo que necesitamos e ir a por ello", incidió.

"A Busquets le veo con mucha fuerza, con este modelo de juego sacamos mucho más rendimiento y le queda mucho tiempo. Cuando no está puede jugar Frenkie o Nico, aunque le veo más de interior. Estando Busquets, es irreemplazable", añadió sobre el posible heredero del de Badía.

El preparador culé explicó además de las "sensaciones" serán las que irán marcando la vuelta de Ansu Fati. "Lo he visto contento, en dinámica de grupo, ya se ve participativo y esto le va a ayudar mucho. Sus sensaciones van a marcar el timing", expuso.

Sobre un hipotético regreso del central Gerard Piqué a la selección española, Xavi no quiso opinar. "(Luis Enrique) Él decidirá. Luis es un entrenador de referencia para mí, tiene las ideas muy claras, es un grandísimo entrenador para España. Estoy encantado con Gerard, tiene compromiso y el rendimiento está siendo muy alto, pero yo no decidido. Decido aquí, pero no en la selección", manifestó.

Por último, se deshizo en elogios hacia el equipo femenino, que esta semana eliminó al Real Madrid en la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' en el Camp Nou. "Yo disfruté. Tengo buena relación con Alexia, con Aitana... Es fútbol, sea femenino o masculino. Me gusta la propuesta de Jonatan -Giráldez-. Son un ejemplo, ahora mismo ellas sustentan el barcelonismo. Compiten bien, ganan y lo que viví en el Camp Nou fue de piel de gallina, me emocioné. Se lo merecen. En la semifinal hay que repetir el ambiente", concluyó.