Xavi: "En el Clásico debemos demostrar personalidad"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que en el Clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) deben "demostrar personalidad" e "imponer" su estilo de juego para tener opciones, y ha indicado que la baja del delantero francés Karim Benzema "no cambia el planteamiento" azulgrana.

"El Bernab√©u es un escenario espectacular para hacer un gran partido y demostrar que estamos en un gran momento de forma. Hemos crecido como equipo desde que tom√© el control del equipo en noviembre. Ma√Īana es un partido para demostrar personalidad, para tener paciencia con el bal√≥n, para jugar en campo contrario e intentar imponer nuestro modelo de juego", declar√≥ en rueda de prensa.

Adem√°s, record√≥ que se enfrentar√°n a un Real Madrid "que est√° en un muy buen momento, que est√° haciendo una gran temporada, que es un gran equipo y que juega en su estadio". "Si tenemos que tildar a alg√ļn equipo de favorito es al Real Madrid; es el l√≠der de LaLiga, est√° en un gran momento de forma y pr√°cticamente en los √ļltimos partidos ha obtenido los mismos resultados que nosotros. Vamos con muchas ganas de hacerlo bien y debemos demostrar mucha personalidad", manifest√≥.

"El Madrid es un equipo camale√≥nico, nunca sabes si va a atacarte arriba o va a estar en un bloque bajo. El d√≠a del PSG ganan 1-3 y los √ļltimos 30 minutos son de una presi√≥n tras p√©rdida espectacular. Intentaremos imponer nuestro modelo de juego teniendo el bal√≥n. Somos m√°s protagonistas con el bal√≥n, ellos se defienden muy bien, e imagino que va a ser as√≠. Quiz√°s aprietan todo el partido arriba, ser√≠a una sorpresa, pero tenemos que estar preparados para tener soluciones para los distintos momentos del partido", continu√≥.

Sin embargo, considera que el duelo "no es una final, son tres puntos". "No s√© si hab√≠a complejos (en Cl√°sicos anteriores), pero s√≠ es cierto que los resultados han sido adversos. Yo todo lo veo como una oportunidad, como la Europa League. Ma√Īana es una oportunidad para demostrar nuestro f√ļtbol y que vamos por el buen camino. Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo", dijo. "La idea la tengo clara", reiter√≥.

Por ello, el t√©cnico catal√°n pidi√≥ acudir a Madrid "sin ning√ļn miedo y complejo", y afirm√≥ que van "con mentalidad ganadora". "No perdemos en Liga desde hace tiempo. Vamos con ilusi√≥n y con ganas de demostrar que se puede competir en el Bernab√©u", expres√≥. "En mi primer Cl√°sico estuvimos muy bien, pero ahora estamos m√°s s√≥lidos en defensa, estamos atacando muy bien los espacios, defendemos mucho mejor el juego de posici√≥n. Veo mejora en los entrenos y los partidos y ahora hay que demostrarlo", prosigui√≥. "Vamos a cambiar pocas cosas ma√Īana", advirti√≥.

Tambi√©n rest√≥ importancia a la baja del delantero franc√©s Karim Benzema. "Si no es el mejor, es uno de los mejores delanteros del mundo. Lleva tres a√Īos siendo de los mejores. Para nosotros no cambia el planteamiento, cambia m√°s para ellos, porque es una baja sensible", explic√≥.

Sobre la diferencia de 15 puntos entre ambos equipos, el preparador azulgrana sabe que es una distancia dif√≠cil de salvar. "La presi√≥n es la misma. Si ganamos ma√Īana nos pone en una buena posici√≥n para conseguir el primer objetivo, que es conseguir la clasificaci√≥n para la 'Champions' de la pr√≥xima temporada. Ganar LaLiga lo veo remoto y dif√≠cil. Si hacemos cuentas, est√° dif√≠cil. Hay presi√≥n tanto para el Madrid como para el Bar√ßa", indic√≥. "No hay m√°s que sumar y restar. Aunque ganemos ma√Īana, tambi√©n ser√≠a complicado. Quedar√≠an diez y tendr√≠a que perder tres partidos m√°s", sigui√≥.

El entrenador cul√© se mostr√≥ algo m√°s molesto al ser preguntado sobre la posibilidad de poder ganar a su primer rival 'grande'. "Tambi√©n hemos ganado al Villarreal, que est√° en cuartos de 'Champions'. ¬ŅNo es grande el Villarreal? ¬ŅEl N√°poles tampoco? ¬ŅEl Atl√©tico, s√≠, al menos? Hemos competido desde el partido del Bayern de M√ļnich, y este es el camino. Esto va de resultados. La alegr√≠a que damos al barcelonismo es ganar cada partido", expuso.

"busquets se merece descansar, luis enrique ha obrado bien"

Por otra parte, Xavi reconoci√≥ que es un alivio que el seleccionador espa√Īol, Luis Enrique Mart√≠nez, haya dado descanso a Sergio Busquets. "Se lo merece. Si miras el calendario y ves todo lo que ha dado Busquets a la selecci√≥n y al Bar√ßa es tremendo, con un rendimiento escandalosamente bueno. Y aun as√≠, ha sido criticado como el que m√°s. El rendimiento est√° ah√≠, no se lesiona, es fiable, es primordial en el esquema que utilizamos. Lo agradezco, pero se lo merece. Luis -Enrique- ha obrado muy bien", se√Īal√≥.

Respecto al estado actual del central Gerard Piqu√© asegur√≥ que "est√° bien". "Tiene peque√Īas molestias que le van doliendo con el paso de los minutos, pero ma√Īana estar√° disponible para jugar", adelant√≥.

En otro orden de cosas, no se cerr√≥ a un posible regreso a 'Can Bar√ßa' de Leo Messi. "Messi es el mejor jugador de la historia y tendr√° las puertas abiertas. Mientras yo sea entrenador aqu√≠, como si quiere venir todos los d√≠as. Se merece un homenaje por parte del club. Creo que firm√≥ dos a√Īos, as√≠ que es jugador del Paris Saint-Germain", expres√≥.

Por √ļltimo, se mostr√≥ "orgulloso" de poder vivir como entrenador su primer Cl√°sico en el Bernab√©u. "Es un orgullo representar al que yo considero el mejor club del mundo, estamos en un buen momento de forma. Debemos demostrar que creemos en una idea de juego, que ante otro equipo podemos competir y ganar el partido", indic√≥, sin entrar en la pol√©mica creada por el hecho de que ambos conjuntos vayan a jugar con sus camisetas suplentes. "Es un tema contractual, el marketing forma parte del f√ļtbol", finaliz√≥.