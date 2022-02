Xavi: "Es una pena este combate nulo"

"Da rabia haber perdonado tanto porque fue partido de mínimo ganar"

BARCELONA, 17 Feb. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "combate nulo" el partido contra el Nápoles en el Camp Nou (1-1) y de "pena" el tener que jugarse el pase a los octavos de final de la Liga Europa en el estadio Diego Armando Maradona, después de un partido en que no tuvieron acierto pero si el juego y el dominio.

"Ahora estoy triste, da rabia haber perdonado tanto porque fue un partido de como mínimo ganar. Me quedo corto, por ocasiones y dominio y juego. Es una pena este combate nulo y jugárnosla en Italia. Pero me voy contento por el juego, jugando así ganaremos más que no perderemos", manifestó en rueda de prensa.

Para Xavi, lo √ļnico que falt√≥ fue "materializar las ocasiones". "Hemos estado muy bien en presi√≥n alta y tras p√©rdida, en la circulaci√≥n, hemos encontrado muchas veces la espalda de la defensa. Hemos hecho m√°s de veinte ocasiones y seis muy claras, un partido completo. Las sensaciones vuelven a ser muy buenas pero el resultado es nulo, es insuficiente", reiter√≥.

"Con lo que hemos dominado y chutado, el partido debe ser como mínimo una victoria y siendo justos mínimo por dos goles. Ya nos pasó en el campo del Espanyol, que perdonamos. Es una pena, jugamos muy bien y estamos en camino pero esto es la Europa League, estamos compitiendo y no es un amistoso. Muy contento por la mejora del equipo y el partido ha sido excelente, han faltado los goles y ganar", aportó, en este mismo sentido, el técnico blaugrnaa.

Por otro lado, se mostró encantado con Ferran Torres, autor del gol de penalti pero que falló cuatro ocasiones claras de gol. "Hacíamos comparación en el vestuario, que a Luis Suárez también le pasó que en los primeros meses parecía que no tenía gol. La camiseta del Barça pesa unos 'kilitos' más, pero con la personalidad que tiene Ferran, tirando el penalti, por su comportamiento y lo que genera, su trabajo es encomiable", aseguró.

"Estoy encantado de tener a Ferran Torres en el equipo y ojal√° juegue muchos a√Īos en el Bar√ßa, nos dar√° alegr√≠as. Le entrar√°n los goles, estoy seguro, es tema de tener fe y seguir entrenando. En los entrneos es de los que marca m√°s goles. Es cuesti√≥n de tiempo y de seguir creyendo, le entrar√°n seguro. No le afectar√°, me encargar√© de ello, estamos con √©l", manifest√≥.

En cuanto a la sonora pitada, y reiterada, del Camp Nou a Ousmane Demb√©l√©, Xavi dio su opini√≥n. "El p√ļblico no me ha hecho caso pero es soberano y decide. Demb√©l√© nos ha generado cosas, tiene personalidad. Ya le hemos pitado, y ya est√°. Ya ha pasado. Los pitos se han transformado en aplausos con su juego, esa es la noticia", sentenci√≥.