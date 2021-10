Xavi está preparado para dirigir al barça, dice guardiola

29 oct (Reuters) - El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dijo el viernes que no tenía ninguna duda de que Xavi sería un buen entrenador si le dieran el puesto en su antiguo club, el Barcelona, tras la marcha del holandés Ronald Koeman a principios de esta semana.

El Barça destituyó a Koeman tras una derrota ante el Rayo Vallecano el miércoles y desde entonces nombró al entrenador del equipo 'B', Sergi Barjuan, como entrenador interino.

Sin embargo, Xavi, que disfrutó de una exitosa carrera de 17 años en el club y que actualmente es entrenador del Al Sadd qatarí, es el candidato a ocupar el puesto de forma permanente.

Guardiola, que dirigió al equipo catalán entre 2008 y 2012 y ganó un récord de 14 trofeos del club, dijo: "No sé qué pasará. Sergi es ahora el entrenador, le deseo mucha suerte. Sobre Xavi, no sé qué va a pasar. No tengo ninguna duda de que está listo para hacer el trabajo".

"Conoce el entorno que es tan importante, conoce el juego y tiene la pasión. Tiene más experiencia ahora mismo que cuando yo tomé el equipo".

"Lo que Koeman sabe, lo que Sergi sabe, lo que Xavi sabe, lo que yo sé, es que el éxito depende de la calidad y del compromiso de los jugadores. Nuestra influencia en el partido es mucho menor de lo que la gente se cree. Es la calidad de los jugadores".

Guardiola dirigirá el sábado su partido 200 al frente del City en la Premier League, cuando los campeones se enfrenten al Crystal Palace tras ser eliminados por el West Ham United en la Copa de la Liga a mediados de semana.

(Reporte de Dhruv Munjal en Bengaluru Editado por Christian Radnedge, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)