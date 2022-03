Xavi: "Este Clásico puede cambiar la dinámica del presente y del futuro"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció su felicidad por ganar con goleada (0-4) en el Santiago Bernabéu este domingo y confesó que puede suponer un cambio de dinámica, sin dar por imposible pelear por LaLiga Santander.

"Muy contento por lo que representa esta victoria, puede cambiar un poco la dinámica del presente y del futuro. Hemos tenido el partido muy controlado, muy bien en la presión alta. Hemos creado muchas ocasiones, en movimientos de ataque que entrenamos, pudimos hacer más goles", dijo en rueda de prensa.

El preparador catalán insistió en otra demostración de cómo tiene que jugar el Barça, con una idea cada vez más reforzada. "Este es el camino, este es el modelo y la idea de juego perfectas para el Barça, tenemos jugadores que entienden o están entendiendo el juego. Somos una familia muy buena dentro del vestuario. Se puede competir jugando de esta manera", afirmó.

"Es un día en el que el barcelonismo lo tiene que disfrutar porque últimamente no teníamos muchas alegrías, nos hemos dicho que este es el camino, es el proyecto. Hemos sido muchos mejor que un Madrid que venía líder en una racha espectacular", añadió.

Xavi confesó que la Liga sigue siendo complicada pero no imposible. "Es difícil, hemos ganado, el gol-average también, pero es difícil, tiene que perder el Madrid tres partidos, pero no lo podemos descartar. Para mí como entrenador significa mucho, soy un novato en esto y me refuerza mucho. El Barcelona tiene que competir jugando de esta manera", apuntó.

"Me recuerda un poco al 1-2 del 2004, pero no nos podemos quedar aquí, esto son tres puntos solo, no significa ningún título. Hay que seguir trabajando con humildad y solidaridad, no se han cumplido los objetivos. Además de entrenador del Barça, siento a este club, y lo vamos a celebrar. Cuesta mucho ganar 0-4 en el Bernabéu, jugando tan bien al fútbol y me alegro mucho por los jugadores", añadió.

Además, el técnico culé dejó claro que su equipo debe competir siempre al 100%, por lo que se enfadó durante fases de la segunda parte en el Bernabéu. "Nos tiene que molestar y cabrear mucho perder balones. Si no hay exigencia, no hay resultados, podíamos haber jugado mejor en el segundo tiempo", terminó.