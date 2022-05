Xavi: "Hemos salvado una temporada que podía haber sido desastrosa"

"Tenemos que reforzarnos mucho, dos jugadores de nivel por posición"

MADRID, 23 May. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que "hay que cambiar muchas cosas" de cara al próximo curso para pelear por los títulos, después de cerrar con derrota este domingo ante el Villarreal (0-2) una temporada que pudo ser "desastrosa".

"La primera parte ha sido muy buena, no merecíamos perder al descanso. No hemos marcado y ellos marcan en un error nuestro en cadena. Lo habíamos hablado de que Pedraza nos podía hacer daño. Son dos errores nuestros, también el de la segunda parte, que nos cuestan el partido. No podemos hacer un resumen de estos seis meses con hoy. Ellos se jugaban mucho y nosotros, poca cosa", dijo.

El técnico culé apuntó en rueda de prensa en el Camp Nou que el seguidor culé tiene que estar satisfecho por cómo pintaba el año en noviembre. "Hemos salvado una temporada que podía haber sido desastrosa. Jugamos la Supercopa el año que viene, la Champions. El balance no puede ser negativo", afirmó.

"El público está enfadado, es normal. Ahora empieza la faena de los despachos que es más importante que el campo, nos tenemos que reforzar. Hay que cambiar muchas cosas. El público tiene que estar satisfecho por de dónde veníamos. Estábamos bajo mínimos. Tenemos que mejorar mucho y reforzarnos mucho, si no, no podremos competir. No podemos estar otra temporada en blanco", añadió.

Xavi insistió que el equipo tendrá que reforzarse. "Lo hemos estado hablando y creemos que podemos hacerlo (cambios y fichajes) para reforzar bien al equipo. Somos positivos. Necesitamos dos jugadores de nivel por posición", apuntó, antes de ser preguntado por Dembélé y el posible regreso de Neymar.

"Los futbolistas van donde creen que van a ser felices. Dembélé nos ha ayudado mucho, si no es aquí, le desearé lo mejor, veremos lo que pasa porque hay una negociación. Neymar tiene contrato allí, lo veo difícil, no me desagrada, pero no lo hemos hablado. No va a ser fácil pero nos tenemos que reforzar", terminó.