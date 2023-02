Xavi Hernández arenga al 'culer': "Tú eres el Barça y eres imprescindible"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, es el protagonista de la nueva campaña del club 'Tú eres el Barça', en la que arenga a los 'culers' a acudir al Spotify Camp Nou para seguir siendo "imprescindibles" para el equipo, líder de LaLiga Santander, vivo en Copa del Rey y Liga Europa y ganador de la Supercopa de España.

"En el FC Barcelona creemos que hay una cosa que no sabías; que tú no eres del Barça. Ni tú, Manel. Ni tú, Laura. Ni vosotros, niños. Y tú, tampoco eres del Barça. Ni el socio de este carné. Ni el que canta en los pasillos (del Camp Nou). Ni los de las banderas (grada de animación) son del Barça. Ni el que se pone nervioso cuando lanzan un penalti. Ni tú, la que no fallas nunca", abre Xavi el vídeo.

"No, tú no eres del Barça. Tú eres el Barça. Porque eres mucho más. Eres el 'crit valent'. Eres tus latidos acelerándose. Eres este asiento, en esta fila, en esta boca, en esta puerta. Eres el campo, eres el equipo. Y sin tí, el Barça no existe. Tú eres el Barça, y por eso eres imprescindible en el campo", concluye.

Con el lema 'Tú eres el Barça', el FC Barcelona lanzó este viernes un mensaje de "confianza y compromiso" a sus socios y socias, aficionados y aficionadas de todo el mundo, a través de un vídeo con Xavi Hernández que pone énfasis en el papel clave que juega la afición en los días de partido.

Según esta campaña, el 'culer' tiene una "gran relevancia" para el club. Y ello queda recogida en esta carta abierta leída por el entrenador del primer equipo, que busca transmitir este mensaje de ánimo, con el objetivo de seguir llenando el Spotify Camp Nou en todo lo que queda de temporada.

En ella, se apela a todos aquellos espectadores y espectadoras que acompañan al equipo partido tras partido en el Spotify Camp Nou, remarcando así que, sin los 'culers', el Barça "no existe".

"Y es precisamente ese enérgico mensaje, basado en la importancia que los fans tienen para el Barça, lo que este vídeo bajo el lema Tú eres el Barça quiere transmitir. Además, también se ha querido sumar a la campaña la plantilla del primer equipo, reforzando así el mensaje para todos los culés, a quienes les piden su apoyo en los partidos", concluyó la entidad en su comunicado.

Europa Press