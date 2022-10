Xavi Hernández: "El Real Madrid nos ha ganado en madurez y en saber competir"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que el Real Madrid les ganó el Clásico de este domingo "en madurez y en saber competir", y aunque no se mostró del todo disgustado por el juego de su equipo, sí reconoció que habían tenido "errores puntuales" que no se pueden cometer ante un rival que "aprovecha sus momentos".

"El Real Madrid nos ha ganado en madurez y en saber competir, tengo la sensación de que hemos competido peor que ellos, que saben muy bien qué hacer en cada momento", señaló Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico catalán cree que no estuvieron "mal" en la primera parte y se marcha con "la sensación" de que hicieron un "buen partido", donde fueron "más agresivos con los cambios" y en el que al final no les fue "suficiente" tirar de "amor propio". "Enfrente teníamos a un equipo muy maduro, que sabe lo que hace y aprovecha sus momentos, y nosotros no aprovechamos los nuestros", reiteró.

"Me preocupa que no hemos estado a nuestro nivel. Nos ha ganado un gran equipo, al que no le importa encerrarse y jugar al contragolpe. Estamos muy decepcionados y muy tristes, estamos en una dinámica negativa y hay que cambiarla ya, son sólo tres puntos y liga es muy larga", añadió el de Terrassa.

De todos modos, aseguró que "el primer gol no puede pasar". "Hay que hacer falta", remarcó Xavi que considera que deben "madurar a base de golpes" y que pudieron haber logrado el empate a dos "sin hacer buen partido".

"Hemos tenido nuestros momentos para sacar algo positivo y luego hemos tenido errores puntuales. Hay que competir mejor y hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras, pero no las aprovechamos. El Real Madrid minimiza los errores y maximiza su potencial que es muchísimo y por eso lleva ganando tanto con esta base. Nosotros somos un equipo en construcción y tenemos que madurar para competir a este nivel", recalcó.

Sin embargo, dejó claro que los jugadores no eran los culpables de la derrota. "No apunto a los jugadores, yo soy el máximo responsable y es mi error también el de no poner más énfasis en lo que teníamos que hacer", aclaró.

Ahora, al entrenador del FC Barcelona le preocupa "todo". "Sobre todo cuando no llegan los resultados y tenemos que analizar el por qué estamos de esta manera. Seremos autocríticos desde el 'staff' también para mejorar y para que el jugador se sienta cómodo otra vez", admitió.

"Hay que cambiar la dinámica. La temporada larga y siempre hay un momento en el que estés en un bache. Hay que ser fuertes y seguir creyendo y trabajando porque no entiendo otra manera de conseguir el éxito. Tenemos que recuperarnos y pensar en el jueves ante el Villarreal que esto ya sigue", sentenció Xavi.

Europa Press