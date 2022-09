Xavi Hernández: "Las lesiones son una desgracia, no se trata de buscar culpables"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que la plaga de lesiones durante el parón de selecciones "frustra", pero que "no se trata de buscar culpables" porque las lesiones son "una desgracia" en la previa del partido contra el Mallorca en el regreso de LaLiga Santander.

"No se trata de buscar culpables sino de tener a los jugadores disponibles toda la temporada. Es una desgracia, y ahora que tenemos una pequeña plaga de lesiones, es momento de demostrar que tenemos una gran plantilla y competir mañana", declaró Xavi en rueda de prensa.

Xavi Hernández reconoció que "frustra" el tener tantas lesiones, pero que quiere "pensar en positivo" porque "son desgracias". "Nosotros siempre enviamos un plan de minutos, de fatiga específica a cada selección, y después ellos actúan como actúan", señaló.

El técnico catalán explicó que "cada jugador es diferente" y que aunque tratan de encontrar explicación, no la encuentran porque es "multifactorial". "Intentaremos que no nos pase, ahora que tenemos un mes y medio de aquí al Mundial, que no nos pase. Tenemos que tener más prevención, más precaución, cuidar el detalle y no sabemos exactamente cuál es el factor principal, si muchos viajes, el cambio de metodología, la carga de partidos", profundizó.

Como posible solución, Xavi Hernández presentó una alternativa. "Es difícil, yo creo que la FIFA también tiene un plan, de hacer un Mundial cada dos años, que hay más controversia ahí. Hay un calendario que FIFA tiene, cuando estuve en Catar, que hagan la selección durante un mes y medio, y el resto de temporada es para clubes. Que hicieran todo el mes y medio de selecciones y a partir de ahí con los clubes. Lo veo buena solución, pero no depende de mí, está claro", comentó.

"Yo con Luis Enrique tengo muy buena relación. Hablamos de jugadores, y llamamos no solo a Tite, también al francés y al seleccionador de cualquier jugador que tenemos en el equipo para contrarrestar de alguna manera las cargas, siempre mandamos un plan y estamos en continua comunicación, porque creo que es necesario, y aun así se han lesionado varios futbolistas", aseguró.

"ansu ha escogido rebelarse"

Quien sí ha estado a sus órdenes durante el parón ha sido Ansu Fati, a quien Xavi ha visto "muy bien". "Los días que hemos entrenado está muy bien. Estoy muy contento de cómo ha entrenado, él ha escogido la otra, la de rebelarse, la de entrenar al cien por cien y será importante", declaró.

El próximo rival será el Mallorca, un rival que el técnico califica como "difícil". "Aguirre saca mucho provecho de sus equipos, defienden muy bien y les gusta el juego directo. Después de selecciones siempre nos cuesta y estamos mentalizados en hacer un buen entrenamiento, analizarlos e intentar ganar los tres puntos", afirmó.

En el lateral derecho, que quizás sea la posición con más problemas, Xavi destacó que tiene "futbolistas muy polivalentes", lo que le da "varias opciones", entre las que está el canterano Marc Casadó, "un futbolista polivalente que tiene alma y compite bien", aunque tampoco descarta utilizar tres centrales.

"Sergi Roberto puede jugar perfectamente ahí. Se pueden adaptar, Frenkie, por ejemplo, Gavi, pero yo pienso que tiene que ser un perfil más defensivo que un centrocampista, pero hay muchas opciones, tenemos futbolistas muy polivalentes", argumentó.

Entre los centrales, sin Koundé ni Araujo, Xavi no tiene preocupaciones porque "los cinco centrales son de garantías". "No estoy tan pendiente de la pareja que juegue como de la que necesitamos en cada partido. Tanto Eric como Andreas son centrales de garantía y creo que están a un gran nivel", valoró.

"es un tramo de la temporada trascendente, sobre todo en champions"

El tramo de partidos que afronta ahora el club antes del Mundial "no es definitivo, pero es importante". "Son 12 partidos, ocho de liga y cuatro de Champions, que para nosotros son muy importantes. Es un tramo de la temporada, yo diría bastante trascendente, sobre todo la Champions", comentó.

El ilerdense confesó que harán "muchas rotaciones" porque tienen una "plantilla amplia". "Jugarán todos, todos van a ser importantes y tienen que estar preparados. Al final todos valen tres puntos, los de liga y los de Champions, es de la misma importancia los tres del Bayern que los tres del Viktoria Plsen en casa", apuntó.

Xavi Hernández confirmó que Dembelé se encuentra "disponible", pero que con los demás no forzará, sino que tiene "en mente que vuelvan al cien por cien". "Lo más importante que se recuperen bien y para que no haya una recaída", añadió.

"Todavía tenemos tiempo para recuperar a algunos jugadores, Araujo obviamente no, es imposible, pero al resto sí. El resto se puede recuperar bien, tenemos un 'staff' médico fantástico y trataremos que vuelvan lo antes posible. Intentamos cubrir cada detalle, pero a veces se te escapan", aseguró.

El técnico reconoció que especialmente le "fastidia" el problema del uruguayo, porque "se ha tenido que operar y estará un tiempo bastante importante alejado de los entrenamientos y de la dinámica del equipo". "El fútbol tiene estas cosas, son lesiones hay que aceptarlas y ahora oportunidad para muchos otros, para participar y que estén preparados para competir", explicó.

Hernández habló también sobre el papel de la cantera, afirmando que se encuentra "en continua comunicación con Rafa Márquez". "Están haciendo un gran trabajo, esta semana nos ha servido también para ver a muchos en entrenamiento, y el que esté preparado, a jugar, tenga la edad que tenga", declaró.

Xavi opinó también sobre lo que rodea al fútbol español, tanto en la selección como en los clubes. "Yo siempre pienso que el entorno de cualquier equipo de fútbol en España es muy crítico. Cada club y en la selección más, que es la de todos. Hay exigencia, es crítica, esto es Barcelona, Cataluña, España, o lo tomas o lo dejas, es así, los que estamos acostumbrados a vivir en la crítica entendemos de qué va este negocio", concluyó.