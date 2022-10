Xavi Hernández: "Por prestigio y profesionalidad hay que salir a por todas"

"Hay que creer y esperar porque soy positivo con lo que veo"

BARCELONA, 31 Oct. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado en la previa del partido contra el Viktoria Plzen en Pilsen (República Checa) que por "prestigio y profesionalidad" deben salir "a por todas" y a ganar en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, competición que el Barça abandona eliminado para poner rumbo a la Liga Europa.

"Ganar y jugar bien sería lo ideal. Queremos tener buenas sensaciones para los partidos que quedan de LaLiga. Por prestigio y profesionalidad hay que salir a por todas y a ganar, sería lo ideal para poner fin a esta competición", aseguró en rueda de prensa.

"No tenemos nada en juego en clasificación pero es un partido importante, queremos terminar bien esta competición que para nosotros ha sido fatídica", resumió el técnico de Terrassa, que confía en ver un "buen juego" para ganar y entrar en "dinámica positiva en Europa".

El técnico blaugrana reconoció que esta 'Champions' la han dejado escapar ellos. "La hemos perdido nosotros, la tuvimos en nuestras manos y se nos ha escapado. Por detalles, como situaciones arbitrales adversas, pero tenemos que ser autocríticos y no hemos competido ante el Bayern, ni en casa con el Inter con un partido controlado. Son errores que nos harán aprender", auguró.

"Es cuestión de tiempo, los títulos se ganarán en 2023. Habrá que esperar a ver si tenemos opciones, pero estamos bien situados en Liga y en la 'Champions' no nos ha dado, estábamos en un grupo complicado. El partido en Múnich fue un paso, pequeño, pero fue un paso. Hay que creer y esperar porque soy positivo con lo que veo", se sinceró.

Además, no quiere subirse a la "montaña rusa de emociones" que cree que es el Barça. "Desde dentro intentamos estar más tranquilos. Empatamos ante el Rayo y de destruía todo y luego ganamos 1-4 en el Reale Arena y todo era fantástico. Hicimos grandes partidos, la identidad no la podemos perder, cueste lo que cueste", pidió.

No cree, tampoco, que la eliminación europea sea por falta de actitud. "Nos estamos dejando todo en el campo. En muchos momentos hacemos errores y nos falta madurez. Hay que afrontar con más fe estas competiciones. Es un proceso. El año pasado nos tocó vivir la Europa League y no nos daba. Este año lo hemos perdido nosotros. Hay mejor plantilla y hemos dado mejores sensaciones en Europa. No hemos estado a la altura", reiteró.

Un Xavi que aseguró que él, como jugador, afrontaría este partido "al 300%". "Yo quería jugar todos los partidos. Lo veía como una oportunidad de disfrutar y ganar. Todos quieren jugar. Ves a Gavi y Pedri y todos tienen ganas. Nos gusta jugar a fútbol, muchos estarían jugando con los colegas y están jugando la 'Champions'", recordó a sus jugadores.

"Por desgracia y por suerte he vivido la peor época de la historia del club, del 2000 al 2003, y la mejor que fue desde Rijkaard hasta que me retiré, y siguió. Lo he vivido como jugador, hay que insistir y no hay que dudar. Estamos donde no esperábamos, pero no hay que dudar y hay que creer más que nunca. Me pasó como jugador y crecimos e insistimos. Sigo pensando que vamos por el buen camino", añadió.

