Xavi Hernández: "Acabaré renovando más pronto que tarde"

BARCELONA, 30 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "más pronto que tarde" renovará su contrato como técnico blaugrana, pese a tener todavía una temporada más firmada, y calificó de "gran temporada" la realizada tras ganar Liga y Supercopa y, por otro lado, reconoció haberlo pasado muy mal tras el segundo varapalo europeo.

"Sí, renovaré. Es un tema de valoración general. Era una oportunidad venir al Barça, estoy agradecido al presidente. Es llegar a un punto de acuerdo. No seré nunca un problema para el Barça. Nos entenderemos, más pronto que tarde. No habrá ningún problema, acabaré renovando", aseguró en una entrevista en 'Gol a Gol' de TV3 recogida por Europa Press.

Xavi tiene contrato hasta junio de 2024 pero está ya negociando con el club su ampliación, si bien dejó entrever que la primera oferta recibida no fue de su agrado. Eso sí, reiteró que no será un problema, y menos a nivel económico, para un club al que está ayudando a reflotar.

En cuanto a la campaña que está a punto de terminar, la calificó de "gran temporada" por, sobre todo, la situación de equipo y club a su llegada, en noviembre de 2021. "Vimos que la cosa costaría, ha habido momentos muy duros y difíciles. Por eso esta es una gran temporada. La temporada pasada llegamos en noviembre, novenos en la clasificación y con un grupo casi depresivo", desveló.

"Y ahora hemos ganado LaLiga. Trabajo no del entrenador, sino de equipo, cuerpo técnico, de grupo en general. Estoy muy orgulloso de ser entrenador de este equipo. Tenemos que hacer las cosas mejor, pero los jugadores se han dejado la piel", agradeció a sus jugadores.

Además, gente como De Jong, Ansu Fati o Pedri han ganado su primer título y cree que les ayudará a evolucionar. "Hay gente que se ha quitado de encima un peso al ganar un primer gran título con el Barça. Ahora será todo un poco más tranquilo, más pausado", auguró.

No todo ha sido fácil hasta llegar a ganar LaLiga. De hecho, Xavi reconoció que lo pasó fatal tras, en esta campaña, firmar la segunda eliminación seguida en fase de grupos de la Liga de Campeones. "En otras temporadas la gente pitaba, como con el 0-3 ante el Bayern. Eso no era la afición del Barça, no era así. Ahora están con el equipo, hemos ganado en lealtad y fidelidad de lo que era la afición justo antes", expresó.

"La sensación de no poder competir contra otros equipos en Europa es duro, me costó aceptarlo. No se puede digerir esto, el no poder competir. Estamos trabajando para competir en Europa, que es la asignatura pendiente. Es parte de la reconstrucción del equipo, pero las eliminaciones fueron momentos muy difíciles", añadió sobre ese momento.

Eso sí, no tuvo dudas post 'Champions' pero sí muy malas sensaciones. "Más que dudas futbolísticas, la sensación de falta de apoyo del entorno, que a la primera curva se ponía en contra. Veía una crítica muy feroz hacia nosotros, hacia el 'staff', como si fuéramos culpables totales de la situación. No competimos bien en el último partido en casa ante el Bayern, pero sí en Múnich. Hicimos buenos partidos. A nivel futbolístico no hicimos malos partidos", aportó.

"Estamos en construcción y en etapa de progreso. Fue muy duro ese 0-3 ante el Bayern. Este Barça no es comparable al de 2010-12, pero vi que faltaba alma en el vestuario, esfuerzo... Faltaban valores, algo que yo no había visto nunca, y me reuní con los jugadores. Desde ahí, el equipo cambió de actitud", apostilló en este sentido.

Tampoco es amigo de las comparaciones ni del "amiguismo". "Hay comparativas. La gente se acuerda todavía de la etapa de Pep Guardiola, de un entrenador que ha hecho historia. Será muy difícil que vuelva ese fútbol y pesa mucho en el entorno barcelonista. Creo que no es justo, no tiene nada que ver este Barça con aquel. Hay mucho joven, y es un proyecto a medio-largo plazo. Evidentemente hay que ganar, pero no tiene nada que ver con aquel Barça. No hay que dejarse llevar por el amiguismo", pidió.

Guardiola, actualmente en el Manchester City, optó (a nivel de club) por vetar la salida del lateral Joao Cancelo hacia Barcelona. "Queríamos a Cancelo, nos dicen en una reunión que hay la posibilidad de hacerlo. Lo valoran en el City y al final nos dicen que no, que no quieren que este jugador venga al Barça. Eso es cierto", confirmó el técnico 'culer'.

Por último, a nivel personal, fue sincero y aseguró que durante los malos momentos tuvo "muchas veces" la sensación de "haber estado fallando a la gente". "Soy implicado, con compromiso y con esas sensaciones de 'culer', de tener a veces la sensación de vergüenza", apuntó.

