El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, fue "contundente" este viernes sobre el futuro de Ansu Fati, "patrimonio del club, de presente y de futuro", ante un supuesto interés del Real Madrid, al que calificó de "broma", al mismo tiempo que recogió los testigos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para criticar un calendario que "no piensa en el futbolista, sino en el negocio".

"Es una broma, ¿no? Ya fui muy contundente, se generan debates que no tienen sentido, es un jugador importante y lo va a seguir siendo. Ansu es patrimonio del club, de presente y de futuro", afirmó el técnico catalán sobre el futuro de Ansu Fati, antes del encuentro este domingo ante el Cádiz en Montjuic.

Será el primer encuentro oficial en la 'nueva casa' blaugrana, por lo que Xavi insistió en que necesitan "a la gente". "Que nos apoyen como hasta ahora. El equipo llega bien, hemos entrenado con buen ritmo, hemos ajustado cosas, hemos preparado cosas para sorprender al Cádiz, un rival rocoso, muy bien organizado defensivamente", explicó.

"Juegan normalmente con 4-4-2, en bloque bajo, un equipo bien trabajado. Tendremos dificultades, pero esperamos dar una mejor versión que en Getafe, jugamos en casa. Iremos con la intención de atacar, de generar espacios y superioridades. El Cádiz defiende muy bien, hacen cosas muy bien, a balón parado, las contras. Utilizarán sus armas, y últimamente nos ha costado. Sergio González es un muy buen entrenador", agregó, marcándose como objetivo "jugar un mejor fútbol", con la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid como "partido ideal".

Sin embargo, el técnico de Terrassa no podrá sentarse en el banquillo ante los andaluces por su sanción de dos partidos tras ser expulsado en la primera jornada frente al Getafe. Un castigo que acata, para "no generar más polémica". "Las victorias, derrotas y empates me duran 24 horas, ya se me ha pasado el enfado, estoy centrado en lo que puedo controlar. Intentaremos que no vuelva a pasar, ya se lo he dicho a Raphinha", comentó, antes de mostrar su "respeto extraordinario" hacia José Bordalás.

Para el encuentro de este domingo, Iñigo Martínez, que "está muy bien", todavía no estará disponible, aunque "la semana que viene estará en el grupo si todo va normal". "En el resto de inscripciones, estamos en estado de guardia. Somos optimistas, vamos a ver si podemos inscribir a Marcos Alonso y a Iñaki Peña", añadió.

"Estoy muy contento con Oriol Romeu, es un futbolista muy capaz. Tiene equilibrio defensivo y también con balón es pulcro. Es maduro, líder, perfeccionista, es un gran fichaje", dijo sobre uno de los fichajes ya inscrito y que debutó en partido oficial el pasado fin de semana.

Como asunto recurrente en los últimos días, Xavi apoyó las palabras de Guardiola contra el "exigente" calendario. "Se quejó, y con toda la razón. No pensamos en el futbolista, sino en el negocio", aseveró, antes de resaltar que la situación "depende de los jugadores". "Muchas veces nos obligan a un calendario exigente que no es bueno, hay lesiones, cansancio, fatiga, altas temperaturas... No es bueno para el espectáculo. Pero son los futbolistas los que tienen toda la fuerza", señaló contundente.

Aunque en el caso de Ronald Araujo, lesionado en el bíceps femoral de su pierna izquierda, fue en un 'partidillo' en un entrenamiento. "El tiempo de baja dependerá de sus sensaciones, pero es una baja importantísima. Imagino que después del parón internacional estará con el equipo. Hacemos trabajo de prevención, pero lo de Araujo puede pasar. Son situaciones que muchas veces son inevitables", explicó.

Sobre el mercado de fichajes, el técnico valoró el adiós de Mateu Alemany cuando acabe el mercado, "una decisión del club". "Hemos trabajo muy a gusto. Con Deco también tengo una relación extraordinaria, es mentira que tenga una mala relación con él. El trabajo de Mateu ha sido extraordinario, el Barça de hoy en día no se entiende sin él. Deco es una persona muy capaz, me gusta", indicó, antes de confirmar que su renovación va por buen camino. "Del 0 al 10, está de 10, no hay problema", aseguró.

"No puedo hablar de nombres, el área deportiva está al corriente de lo que creen qué es lo mejor, veremos", dijo sobre Joao Félix, mientras que insistió en que están buscando un lateral derecho.

Finalmente, rememoró su primer gol como azulgrana, hace exactamente 25 años y negó que vaya a ser entrenador-jugador para superar los 778 partidos de Messi. "Nunca he tenido objetivos individuales en mi carrera, no soy egoísta. Soñaba con ganar la Liga, la Champions, la Eurocopa, el Mundial... Y ahora es lo mismo, yo quiero que ganen los jugadores, prima el equipo. Nunca he pensado en ser jugador y entrenador, estoy tieso ya", zanjó.