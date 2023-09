"El Sevilla es un rival rocoso y difícil con las cosas claras"

Elude hablar del 'caso Negreira': ""Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado"

BARCELONA, 28 Sep. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este jueves en la previa del partido de LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC que, en general y más tras el empate en Mallorca (2-2) del pasado martes, necesitan recuperar y mantener el alto nivel defensivo del año pasado para aspirar a ganar títulos, si bien de momento se conformaría con recuperar "sensaciones y victorias".

"Cuando analizamos por qué no se gana, no estoy de acuerdo con que nos cuesta la defensa de '5'. El bagaje en ataque fue bueno, falló la cuestión defensiva. Y no es apuntar al portero ni a los centrales, sino a todos. Es estar más concentrados. El año pasado estuvimos brillantes y este año no, o no tanto. Estamos mejor en ataque pero tenemos que mantener el nivel defensivo del año pasado para ganar títulos", argumentó en rueda de prensa.

"Perdemos el duelo, el segundo balón, a veces atacamos antes de tiempo. Nos falta paciencia, madurar la jugada, eso provoca pérdidas innecesarias. Lo hemos hablado. Hay que corregir y ajustar", añadió el egarense.

Ante el Sevilla, tras este empate, será importante ganar para recuperar las buenas sensaciones. "Es importante ganar y ganar bien por la confianza y moral. En esta casa los empates son alarmas e hicimos buen partido en Mallorca. Hay cosas a analizar y mejorar pero no fue un mal partido. Jugamos este viernes y si ganamos nos ponemos líderes a la espera del Girona-Real Madrid. Pero lo importante somos nosotros y hacer las cosas bien", apuntó.

"Las sensaciones son de querer volver a la victoria. Jugamos en casa ante un equipo difícil, el actual campeón de la Europa League, que dio muchos problemas en la Supercopa de Europa a todo un Manchester City. Rival rocoso, difícil, con cosas claras con Mendilibar, que está haciendo una gran labor. Fútbol de centros, directo, vertical. Partido difícil, necesitamos a la afición y volver a nuestras buenas sensaciones de juego y victoria", manifestó sobre el rival.

Un Sevilla FC que cuenta con dos veteranos como Sergio Ramos y Jesús Navas. "No temo, no (por la integridad física de sus jugadores), apuntó distendido al ser preguntado por Ramos y Pepe (del Oporto, siguiente rival en 'Champions'). "No habrá problema, esperamos. Tiene mucho mérito que Ramos y Navas jueguen con sus edades, son unos animales competitivos. Siguen a primerísimo nivel", destacó, en positivo, del central de Camas y del lateral.

Quizá un revulsivo pueda ser el joven Lamine Yamal, de 16 años. Suplente en Mallorca y al que Xavi cuida pero, a la vez, quiere explotar más y mejor. "Lamine tiene 16 años y hay momentos del partido en que se nota que tiene 16 años, porque tienes que hacer muchos esfuerzos y no se juega solo con balón. Por eso hay que protegerlo en minutos y en momentos del partido. En lo otro no, es un chico feliz, buen chico, disfruta y le veo con una naturalidad muy grande. Con esto no habrá problema", apuntó sobre la presión mediática.

"Hay que buscarlos más, a estos jugadores, igual que cuando teníamos a Dembélé o Messi. Hay que aprovecharlo más. Saber qué necesita el compañero, más uno contra uno, más apoyo... Tenemos que aprovechar y potenciar a Lamine", aseguró el técnico blaugrana.

Por otro lado, destacó el buen nivel de su jugador Eric Garcia, cedido como Pablo Torre en un Girona FC que es líder de LaLiga. "De Pablo Torre, que juega menos, y de Eric Garcia estamos muy satisfechos. Eric va jugando y con gol, ayer. No es sorpresa, el Girona lleva muchos años con un proyecto y haciendo las cosas bien. Bajaron a Segunda pero no titubearon. No es casualidad, tienen proyecto a largo plazo con paciencia y con calma. No hay sorpresas, tienen mucho mérito. Muchísimo", reconoció.

Preguntado por el 'caso Negreira', después de que este jueves se haya conocido que el club blaugrana está imputado, no quiso entrar a valorarlo. "Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado. Nunca", reiteró. "No hago reflexiones de este tipo (sobre por qué pagó el club a los Negreira). Me preocupa el fútbol, no reflexionar sobre esos temas", añadió.