El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el equipo debe "reaccionar" este sábado ante la Real Sociedad para dejar atrás la derrota del Clásico y no ceder terreno ante unos donostiarras que ahora mismo son un rival directo, ya que están quintos, por detrás del Barça, y a solo 5 puntos.

"Después de la derrota con el Real Madrid en casa, creo que el equipo ha hecho un paso adelante también en los entrenamientos, en la intensidad. Intentar demostrar que tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar mañana y ganar los tres puntos", aseguró en rueda de prensa.

Eso sí, no se fía de una Real Sociedad que está haciendo "las cosas muy bien". "Es un rival de nivel 'Champions', con el mismo entrenador de hace muchos años. Tiene mucho nivel tanto en defensa como en ataque, en intensidad, creo que es uno de los mejores equipos en línea defensiva. Hacen muchas cosas bien, creo que Imanol es uno de los mejores entrenadores que hay en la categoría", destacó.

"Estamos ante un equipo de la Liga de Campeones, así que mañana será muy difícil. Por supuesto, hemos recuperado a muchos jugadores. Raphinha y Lewandowski ya están listos. También Pedri, que es muy buena noticia para el equipo y para él también. Así que estamos listos para competir, pero sabiendo que tendremos muchas dificultades. Siempre ir al Reale Arena es muy difícil, pero estamos listos", reconoció.

Y sobre el exblaugrana Take Kubo, aseguró que es uno de los futbolistas "más diferenciados" de la Real Sociedad. "Está en un momento de confianza extraordinario, marca goles, da asistencias, marca perdidos. No hay que dejarlo pensar, estar encima de él, que siempre haya ayudas defensivas, que las trabajemos y en eso estamos bien", avisó a los suyos.

Xavi contará con la ayuda de Pedri, de vuelta en la lista tras 71 días y 12 partidos fuera del equipo. "Pedri está disponible y está al 100%. Es una muy buena noticia para el equipo, para él también mentalmente, que esté entrenando muy bien esta semana. Y lo veo preparado. Gran noticia para el equipo", reiteró.

"Frenkie todavía no está preparado. No se ha dilatado, eran los plazos que creíamos convenientes. Depende de las sensaciones, no puedo contestar otra cosa. Así como Pedri tiene sensaciones buenísimas y tiene el alta médica, Frenkie todavía no, esa es la diferencia. Le duele, le cuesta, se ha probado, lo ha intentado, la actitud es buenísima, pero tiene dolor", comentó sobre la baja del neerlandés.

"Trabajamos muchísimo en la prevención de lesiones, y más que no haya recaídas, que todo el mundo tenga continuidad, porque es un futbolista, para mí, capital, ya lo sabéis, no descubrimos nada. Es un futbolista con mucho talento, que puede dominar el mundo. La manera en la que queremos jugar es fundamental para demostrar que valen mucho los futbolistas que tenemos hoy en día en el Barça", explicó.

Por otro lado, comentó la dificultad de dirigir al Barça por la presión del entorno. "El Barça es esto, cuando jugamos bien vamos al resultado. Cuando hay resultado que no jugamos bien. Si ganamos 3-0 es porque podíamos haber metido 5 y si ganamos 4-3 que encajamos demasiado, bueno, pues somos los... Yo creo que es un tema cultural de los catalanes que queremos la excelencia siempre y no siempre se puede conseguir en este deporte", argumentó.

"Hoy estamos y mañana no y cada semana vemos que echan a este o al otro entrenador. Pues esto es lo primero que te enseñan en el curso de entrenador. Te dicen, ¿estás preparado para que te echen a la calle? Esto es así. Es la exigencia también de ser entrenador y más en la élite", respondió a cómo lleva personalmente esta presión.