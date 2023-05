Xavi Hernández: "El objetivo colectivo es acabar en el Camp Nou con buenas sensaciones, acabar ganando"

El entrenador culé dijo otra vez que "no hay ningún problema" con Kounde

MADRID, 27 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, fijó este sábado como "objetivo colectivo" para él y su plantilla "acabar con buenas sensaciones" en LaLiga Santander, a escasas dos jornadas para su conclusión, y por ello "acabar ganando" en el último partido del Spotify Camp Nou antes de ser remodelado de manera profunda.

"El objetivo colectivo es acabar con buenas sensaciones, acabar ganando. Llevamos dos derrotas consecutivas, pese a que el objetivo ya está claramente y holgadamente conseguido. Pero nos gusta ganar, nos gusta disfrutar en el campo y lo más importante es eso, acabar con buenas sensaciones", dijo Xavi en rueda de prensa.

"Ojalá Robert [Lewandowski] a nivel individual se pueda llevar el Pichichi, Marc-André ter Stegen el portero menos goleado, también el récord de la portería cero, etc. Nos gustaría, claro que sí, redondear la temporada con estos premios", aseguró el técnico culé, añadiendo que "no ha sido fácil" para sus jugadores "encontrar motivaciones extras al ya conseguido título de Liga".

"Y qué mejor que despedir el Camp Nou, que son muchos años de historia, de emociones, de pasión, de partidazos. Será un día muy emotivo y se le suma también a la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba. Motivación extra para nosotros, para hacer un gran partido, para mostrar nuestra mejor imagen, para ganar el partido, para que la gente venga al estadio y tenga una despedida excelente", recalcó.

Respecto a ese adiós conjunto de Busquets y Alba, su entrenador destacó que "es uno de los aspectos más difíciles" de su tarea. "Es gestionar la carrera de tus amigos, de gente con quien has compartido tantas cosas. Tener que tomar decisiones de que no tienen que jugar o que hay otro compañero que está por encima, y hasta qué punto está la amistad y la profesionalidad", argumentó.

"Pero estoy aquí para tomar decisiones y para mí el cargo pues está por encima de cualquier otra cosa. Lo que priorizo es el equipo, es el grupo, es el club y tenemos que ser muy profesionales en este sentido. Ya he dicho muchas veces que no es una decisión personal, sino futbolística y de grupo", insistió Xavi ante los periodistas.

"Es una evidencia que los echaremos de menos. Jordi y Busi eran muy importantes dentro del vestuario, eran dos de los capitanes y han sido referencia para sus compañeros. Tanto Busi como Jordi han ayudado mucho dentro del vestuario. Pero al final los roles se van marcando y en la primera, segunda, tercera semana ya vas viendo otro tipo de liderazgo. Hay gente que tiene que dar un paso al frente", explicó.

Xavi también analizó la mudanza temporal de estadio, debido a las inminentes obras. "Mi sensación es que no será fácil porque hemos sentido el Camp Nou muy de cerca, muy como nuestra casa. Lo hemos sentido como nuestro hábitat natural, hemos estado a gusto, cómodos con nuestra gente. La afición en los últimos años ha estado de 10", eligió.

"Ahora hay que trasladarse a otra casa, hay que hacer la nuestra, hay que sentirse a gusto. Pero sobre todo necesitamos a la gente, que la gente entienda que no va a ser un año fácil, va a ser un año complicado sin nuestra casa. Pero yo creo que la gente, tal y como está con la ilusión que vemos en las calles y en el Camp Nou, pienso que se va a trasladar a Montjuïc para apoyar al equipo. Va a ser muy importante que la afición tenga en cuenta que las necesitamos mucho", resaltó.

"Creo que este año ya diría que ha empezado ya una nueva etapa. Y es cierto que ahora vamos a tener este cambio de escenario, pero la sensación de un cambio generacional no la tengo. Yo creo que hemos hecho un cambio o una evolución en el equipo natural. Al final la llegada de Balde ha hecho que Jordi Alba juegue menos y que Busquets haya tenido que jugar más porque no tiene un sustituto natural", advirtió.

De hecho, Xavi dio algunas pistas sobre los fichajes. "No sabemos todavía la situación económica del club, no sabemos todavía la situación de 'fair play' financiero, pero a partir de ahí decidiremos cosas", indicó. "No hemos decidido nada porque todavía no sabemos el escenario que nos encontraremos, si podremos fichar, si no podremos, las salidas, las entradas...", enumeró al respecto.

El nombre del defensa francés Jules Kounde también salió a la palestra. "Ya dije que no había ningún problema con Kounde, pero seguís escribiendo que hay un problema y que hay un problema... y por más que diga yo, esta semana también escribiréis que hay un problema", se quejó el entrenador culé sobre el tratamiento de los periodistas a este tema.

"Ya dije que no había ningún problema, que yo hablo mucho con los futbolistas. De hecho ya hablé con Koundé, lo hice público también el otro día en prensa. Y no hay ningún problema, ni uno. Fue una conversación muy buena, muy sana. Jules es un gran chico, es un profesional de los pies a la cabeza", fue tajante Xavi.

Por otra parte, el técnico blaugrana repasó su exitosa campaña. "En según qué aspectos, hemos tenido momentos muy buenos, momentos excelentes; y otros momentos malos, que no hemos estado bien en el juego colectivo. Y esto es lo que más me ocupa, de alguna manera", señaló, a tenor de haber conquistado este año LaLiga y la Supercopa de España.

"Tenemos que mejorar en el juego posicional, atacar de mejor manera, que entendamos mejor en el campo y que la toma de decisiones sea mejor. Tenemos que trabajar mucho más los movimientos en ataque, en muchas cosas que le estoy dando vueltas ya para empezar ya el primer día de la próxima temporada para insistir a los futbolistas", auguró.

Mientras tanto, opinó sobre la polémica en el reciente duelo liguero entre Espanyol y Atlético de Madrid. "Hemos visto esta semana que no es suficiente con la tecnología del VAR, porque es un balón que para un equipo entró y para el rival no entró. Si buscamos la excelencia, creo que LaLiga española tendría que buscarla. Si podemos tener una herramienta que permita aclarar estas situaciones, hay que irla a buscar", repitió Xavi.

Por último, el entrenador culé agradeció la influencia de Pep Guardiola en 'Can Barça' y en el resto de escenarios futbolísticos. "Pep es la persona con más influencia de la historia del fútbol de los últimos 15 años, seguro. Los entrenadores han ido en paralelo a Guardiola o han sido contrarios a él", afirmó con vehemencia.

"Él ha influido muchísimo en los últimos años del fútbol y para mí es la persona con más influencia de la historia de los últimos años, desde luego. Siempre deja un legado extraordinario, pase por donde pase. Es brillante, una persona brillante, un entrenador excelente y es una referencia para todos nosotros", agregó sobre Guardiola.

"Se sufre mucho si eres entrenador, de verdad. Hay días que son muy duros, sobre todo cuando pierdes, cuando tienes que animar al grupo, cuando te señalan a ti como máximo responsable", Pero estoy encantado, estoy agradecido de estar aquí. Estoy en mi casa y soy el más feliz del mundo", precisó. "Contento de cómo ha ido este curso, agradecido por la oportunidad de entrenar al Barça y de estar donde estoy", concluyó Xavi.

Europa Press