BARCELONA, 27 Oct. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el Clásico de este sábado en Montjuïc es "trascendente, muy importante y vital" de cara a los objetivos del Barça en esta Liga EA Sports, y cree que su equipo llega bien en muchas facetas a la cita y con "compromiso e ilusión" por parte del vestuario, incluidos todos los lesionados con alguno de ellos con números de volver al equipo para este duelo directo por el liderato.

"Para nosotros representa mucho. Llegamos bien de sensaciones y de juego --evidentemente, todo es mejorable-- después de dos victorias importantes. Significaría un golpe de moral, de confianza. Avanzaríamos en la clasificación a un rival directo. Para nosotros es un partido trascendente, muy importante, vital para el objetivo de esta temporada en la competición, que es ganarla", señaló en rueda de prensa.

Y Xavi cree que ambos equipos llegan igualados al choque. "Creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar. Creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito, casi nunca, casi nunca. Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar", opinó.

En caso de victoria, el Barça podría lograr el récord de victorias consecutivas como local en LaLiga, un motivo más para salir a 'morder'. "Es una motivación más hacer este récord, además, es bueno, es positivo, nos estamos sintiendo muy bien en casa, aunque sea Montjuïc. El de mañana es un test muy importante, muy exigente, es el Madrid y es un Clásico, pero hay que controlar las emociones y pensar que con nuestro público podemos ser más fuertes", recordó.

De ahí que pida a sus jugadores que, tomando precauciones, sean ofensivos de inicio. "Iremos al ataque, seremos valientes. Pueden cambiar nombres pero no cambiará nuestro modelo de juego ni nuestra filosofía. Hemos de ser valientes, atrevidos e intentar dominar mucho el partido con la pelota", argumentó.

"El Real Madrid ha cambiado este año el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas, no juega con tres. Y en este caso Vinícius y Rodrigo sí, se desmarcan muchísimo en profundidad. Esto es lo que hay que vigilar, porque van picando con Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinícius", señaló sobre el rival. "Quizás hay que variar un poco las vigilancias, la manera de atacar o de defender, ser más precavidos, sobre todo en el tema de vigilancias", reiteró.

Para parar a este Real Madrid, el técnico cree que será muy importante que todos sus jugadores estén "con mucha ilusión". "Todos quieren entrenar, todos quieren probarse, todos quieren jugar. Por lo tanto, encantado del compromiso y de la implicación de todos los futbolistas. Con mucha ilusión para mañana", opinó.

De los lesionados --Koundé, De Jong, Pedri, Lewandowski, Sergi Roberto y Raphinha--, alguno podría recibir el alta y estar convocado. O hasta jugar, incluso. "Jugadores que se descartaban prácticamente, quieren estar. Se encuentran con mejores sensaciones, supongo que es el hecho de que haya sido un Clásico. Tendremos que esperar a hacer la lista a ver cómo se sienten por la tarde después del entrenamiento y mañana decidiremos", vaticinó.

Eso sí, sin forzar. "No queremos forzar a nadie. Lo que queremos es que nos recuperen bien y que no tengan ninguna opción de volverse a lesionar. Al final son sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo. En un Clásico tienes que estar al 100%", pidió.

Quien sí estará bien, pese al golpe sufrido ante el Shakhtar en 'Champions' esta semana, es un João Félix que nunca le ha marcado al Real Madrid. "Mañana es un buen momento para hacer gol, para él y para todo el mundo. A partir de aquí yo creo que João se adapta muy bien a la posición que queremos. Tiene libertad para entrar, para salir, para ir a la banda, para hacer el control es perfecto y el pase perfecto. Tiene este talento, es la posición creo que ideal", señaló del luso.

Por otro lado, celebró que, ante la plaga de lesiones, los canteranos hayan subido el nivel y tirado del carro. "La gente de casa es un plus por la implicación, el compromiso que sienten, sentir los colores ya de pequeños. Tener gente de la Masia, de la cantera, eso es fantástico. Fantástico porque se impregnan también esta rivalidad. Saben de la importancia del partido de mañana, para nosotros es clave tener mucha gente de casa", manifestó.

En este sentido, reconoció que jugar un primer Clásico conlleva "más nervios y más tensión". "Hay más emoción, pues es esto, es el control de las emociones, el control del carácter, el 'tempo' del partido, ser muy inteligente cuesta, porque el corazón está muy caliente. Pero cabeza fría, yo creo que es la clave del éxito en este tipo de partidos", opinó.

Pendiente de vini y bellingham

Del rival, Xavi destacó mucho el factor Bellingham. "Es muy importante para el Madrid y más debido al cambio de sistema. Tiene libertad de movimientos, ataca espacios, entra muy bien de segunda línea, es un grandísimo jugador y João también, es otro grandísimo futbolista, tiene talento, está marcando diferencias. Juega bien entre líneas, se descuelga uno contra uno, tiene pase de gol", destacó.

Pero sobre todo dejó claro que tiene ganas de jugar el Clásico del verde, del césped. Y sin polémicas previas. "Tengo ganas de competirlo, de jugarlo, de disfrutarlo. Sabiendo que es un partido muy, muy trascendente en la clasificación pero que no decidirá nada pase lo que pase. Pero nos gusta jugar ese tipo de partidos y yo estoy pendiente del fútbol, por más polémica que haya", opinó.

"Estoy pendiente del Vinícius futbolista, del Bellingham futbolista, de sus fortalezas, que tienen muchas. Del Ancelotti entrenador y lo que está haciendo, esto sí que es lo que me ocupa, pero nada más de polémica, ya dije el otro día que no seré yo el que la genere", reiteró.

De ahí que no valore la elección de Gil Manzano como árbitro. "Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? Es así. Pues hay que, otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro... Que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible", le pidió.