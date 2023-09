El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, destacó el "cambio generacional" en el cuadro culé para lograr "un punto de inflexión de carácter ganador", un equipo que pelea un 0-2 en contra como este sábado ante el RC Celta hasta el final para ganar 3-2.

"No ha sido un buen partido, este tipo de partidos normalmente los perdíamos, pero ahora tenemos carácter ganador, de épica, de lo que nos ha faltado históricamente en el club. Es un punto positivo también", dijo en rueda de prensa en el Olímpic Lluís Companys.

"Demuestra el cambio generacional. Un 0-2 en casa se daba por perdido. Esta generación tiene una mentalidad diferente. Es un punto de inflexión de carácter ganador. No siempre jugaremos bien, pero hay que tener carácter, fe, épica", añadió.

El técnico azulgrana explicó los cambios y confesó que prefiere ganar como ante el Betis o el Amberes, sendos 5-0. "Raphinha es un jugador que puede jugar entre líneas, que intentase el último pase. Hemos sido intervencionistas, hemos arriesgado, hemos tenido muchas contras, hemos tenido desorden", afirmó.

"Sabe muy bien, pero no mejor que el día del Betis o el Amberes. Cuando bajamos la intensidad este equipo sufre mucho. Fin de semana redondo. Sacamos un partido adelante que estaba muy cuesta arriba. Corregir cosas y ajustar cosas habiendo ganado con un toque de atención es fantástico para el grupo", añadió.

Además, Xavi, recién renovado, elogió al Celta y celebró dormir líderes. "Han cerrado muy bien líneas de pase. El Celta ha hecho un gran partido. Ojalá sea la suerte del campeón, estos tres puntos nos vendrán muy bien, dormimos líderes. No hemos atacado de la mejor manera posible. Estaremos pendientes del derbi. Imagina hoy una derrota en casa, malas sensaciones, cambia todo", dijo.

"No estoy para sacar pecho porque no hemos hecho nuestro mejor partido. Podíamos haber perdido perfectamente. No hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido, pero al final hemos sido valientes. Los futbolistas se lo han creído y en ese punto estoy muy satisfecho", terminó