Xavi Hernández: "Estoy orgulloso y contento pero estamos a mitad de la película"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró estar "orgulloso" de la victoria por 2-3 en el Parc des Princes del Paris Saint-Germain pero recordó que están "a mitad de la película" y que, para estar en semifinales de esta Liga de Campeones, deberán estar muy bien en Montjuïc en el partido de vuelta del próximo martes.

"Soy un barcelonista más, orgulloso y contento. Pero estamos a mitad de la película. Tenemos una gran victoria en Europa, que hacía años que no sucedía, pero esto no ha terminado y tenemos un partido muy importante el martes en Barcelona", aseguró en rueda de prensa.

Para Xavi, sigue siendo favorito el PSG. "Ellos han hecho un gran partido. Lo hemos minimizado porque hemos sido solidarios y hemos cortado muchos pases. En líneas generales estoy muy orgulloso del equipo y es momento de que el barcelonismo se sienta orgulloso, una gran victoria contra uno de los mejores equipos del mundo", señalo.

Reiteró, no obstante, que todavía no hay nada hecho. "Estamos a mitad de camino y no hay nada hecho, será muy difícil el partido en Barcelona. Pero hoy todo ha salido muy bien. Destacaría el tema defensivo, lo entendimos muy bien", celebró.

"Los jugadores se lo creen, jugando así tendremos posibilidades de pasar pero no hay nada hecho. Es momento de sentirse orgulloso pero será muy difícil en Barcelona. Pero ha sido un gran partido para poder decir que el Barça está vivo", aseguró el técnico blaugrana.

"Venimos de años muy difíciles para el Barça en Europa y esta victoria demuestra que el Barça sigue vivo. Hemos ganado a un señor equipo, es una gran victoria para el barcelonismo. Una de las cosas que me hace más feliz es haber demostrado personalidad ante la dificultad. Es muy difícil dominarle muchos minutos al PSG y lo hemos hecho muy bien", añadió.

Eso sí, todavía hay cosas que "madurar". "Nos ha venido muy bien el empate. Para acabar de madurar tenemos que salir mejor en la segunda parte. Pero sí, hemos madurado y hemos competido más allá del 2-1 y hemos remontado un partido que se ponía difícil. Orgulloso también de esto", se sinceró.

"Momentos como estos son para disfrutar, y de acabar el trabajo el martes en un partido crucial para pasar a semifinales. No cambia absolutamente nada", aseguró sobre su futuro, tras anunciar meses atrás que no seguiría en el banquillo 'culer' en la próxima temporada.

A nivel personal reconoció que ha vivido su mejor partido como entrenador en la 'Champions'. "En 'Champions' quizá sea la noche que más he disfrutado. Ojalá sea mejor la del martes. Pero no hemos hecho nada, llevamos una ventaja de solo un gol. Aunque es una gran victoria porque significa un cambio en esta competición", comentó.