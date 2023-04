Xavi Hernández: "Hay que ser autocríticos, son dos puntos perdidos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que les pasó "factura la falta de efectividad" en el partido de este lunes ante el Girona y que aunque había que ser "autocríticos" y considerar que habían perdido "dos puntos", siguen en "una situación de privilegio" sobre el Real Madrid.

"Son dos lecturas diferentes. Si pensamos en el partido es un oportunidad perdida y son dos puntos perdidos, pero la otra es que estamos a 13 puntos y hay que darle valor a esta Liga porque el Real Madrid es un gran equipo con un gran entrenador. Es una situación de privilegio tal y como estamos", subrayó Xavi en rueda de prensa tras el partido.

El de Terrassa pidió "ser autocríticos" tras este empate. "La suerte es que el Real Madrid perdió en casa y tenemos un punto más con una jornada menos. Es una pena, estamos contrariados porque queríamos la victoria, hemos tenido las ocasiones, pero no hemos estado acertados", remarcó.

"He oído que esta era la Liga más barata de los últimos años y, como mínimo, me sorprende y me enfada un poco. Estamos en la era 'post Messi', el club ha hecho un esfuerzo titánico para estar donde estamos y el equipo se deja piel, pero no podemos controlar lo que se habla y hay que seguir trabajando. Desde dentro lo valoramos muchísimo, pero todavía no hemos hecho nada y hay que ganar la Liga", añadió el catalán, que tiene "la sensación de que cuando gana el Barça la Liga se valora menos" y que no piensan "en récords" de puntos.

Xavi admitió que "el estado de ánimo es positivo", pero que "falta conseguir este título, que es muy importante", y se refirió a que la afición corease el nombre de Leo Messi de nuevo. "Leo genera ilusión, a la afición le genera mucha ilusión que vuelva, vamos a ver si se da, pero nos tenemos que enfocar en esta temporada que pasa por estos diez partidos y por ganar la Liga", zanjó.

Del partido, reconoció que le está costando tener "efectividad". "Lo hemos intentado de todas las maneras y cuando generas tantas lo normal es acertar en una. La falta de efectividad nos ha pasado factura", admitió el de Terrassa, que metió en el campo como extremo a Jordi Alba porque buscaba "el último pase que faltó otra vez. "Él es diferencial en eso", resaltó.

Finalmente, el técnico azulgrana no esconde la importancia de las bajas de Pedri y Frenkie de Jong en el medio porque "casi siempre eligen la mejor opción, no la básica". "Te mejoran el pase con la posesión y eso es diferencial en un fútbol que es ahora tan físico", concluyó.

Europa Press