El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes en la previa del partido contra el Real Betis en LaLiga EA Sports que su renovación al frente del equipo blaugrana se anunciará "en unos días".

"Estoy muy ilusionado, el proyecto sigue vigente y estamos en una etapa muy buena, hemos hecho una gran plantilla y mi renovación se anunciará en breve, en unos días. Sin ninguna duda", anunció en rueda de prensa.

Una noticia que comunicó poco después de asegurar que nunca sería un problema para el club en caso de que las cosas fueran mal. "Esto va de rendimiento, el entrenador del Barça tiene mucha exigencia y mucha presión pero nunca seré un problema para el club. Cuando yo vea, o incluso cuando ellos vean, que mi continuidad no es la correcta o es bueno para el equipo y el club daré un paso al lado", señaló.

"Lo he hablado con Deco y con el presidente, y con Mateu (Alemany) antes; para mí es importante el rendimiento. Si no hay objetivos claros a final de temporada, no vale la pena hacer un contrato largo porque te quedan años de contrato sin haber rendido. Va de rendimiento, de conseguir éxitos en base a títulos. Es la base con lo que todos estamos de acuerdo", añadió, en este sentido.

El propio Deco, en su presentación como nuevo director deportivo blaugrana el pasado miércoles, ya adelantó también que Xavi merecía la renovación y que ésta se haría "sin duda". "Xavi se ha ganado la renovación, y se la ganó como entrenador y no por ser Xavi Hernández. Creo que debe renovar porque se lo ha ganado, no se le ha regalado nada", aseguró el portugués.