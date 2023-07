Xavi Hernández: "Ni hoy hemos jugado tan tan bien, ni el otro día tan tan mal"

El entrenador culé elogia a Fermín López: "No tengo ningún complejo en poner a jugadores jóvenes"

MADRID, 30 Jul. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este domingo --de madrugada en España-- que sus pupilos "ni" habían jugado "tan tan bien" contra el Real Madrid, pese a ganar por 3-0, "ni el otro día tan tan mal", aludiendo a su reciente derrota por 3-5 frente al Arsenal FC.

"Creo que hemos jugado ratos muy bien, pero otros hemos sufrido, lógicamente. O sea, el resultado es muy favorable a nosotros, pero ni hoy hemos jugado tan tan bien, ni el otro día tan tan mal", declaró Xavi durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, disputado en Dallas (Texas, Estados Unidos).

"Ha sido un partido, desde mi punto de vista, igualado. Ha habido momentos de todo, creo que en muchos momentos hemos dominado el partido, que es lo que nos gusta; disfrutar de mantener la pelota, de jugar en campo contrario, de tener paciencia, de posesiones largas... esto es lo que queríamos. Y más contra un rival que vive mucho de la contra y de las transiciones. Un rival muy físico, mucho. Quizás, viendo la alineación, ahora mismo es el rival más físico del mundo", comentó.

"Hemos hecho cosas muy buenas, pero hay cosas que debemos mejorar. Es un proceso, estamos en pretemporada, se trata de acumular minutos. Y contento, hombre, contento por cómo hemos competido, evidentemente. Es un Clásico, y un Clásico normalmente no termina siendo amistoso del todo. Ya se ha visto en el campo", recalcó Xavi.

Además, el entrenador blaugrana elogió la actuación de Fermín López. "A mí personalmente me gusta. Le veo talento, le veo último pase, creo que es lo que nos faltó un poco la temporada pasada a la hora de jugar en tres cuartos de campo, y él lo ve. Y así se lo he dicho. Le he dicho que intentara cosas, que tiene disparo de fuera al área, que es lo que nos falta también", indicó al respecto.

"Utiliza las dos piernas, tiene último pase, también tiene talento. Veremos, depende de él. La mentalidad hasta ahora es muy buena y no tengo ningún complejo en poner a jugadores jóvenes, ninguno. Siempre miramos a la cantera, a la casa, que es importante", concluyó el entrenador culé.

Europa Press