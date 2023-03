Xavi Hernández: "No es el momento de hablar del regreso de Messi, ni por su bien ni por el del club"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este viernes que "no es el momento de hablar del regreso de Leo Messi" a la entidad azulgrana, "ni por su bien ni por el del club", cuando están "a un paso de ganar dos títulos" -Liga y Copa-, al mismo tiempo que reconoció que sería "extraordinario ganar" en la "'era post Messi', que tanto miedo" generaba en el Barça.

"No es momento de hablar del regreso de Leo (Messi), tengo amistad con él, pero no es el momento. Ni por el bien de Leo, ni del club ni la plantilla. Tengo mucho contacto con él, pero de aquí a que se pueda hacer hay un mundo. Pero es su casa, sería el primero en alegrarme por su vuelta. Estamos a un mes de poder ganar dos títulos, no es el momento de hablar de fichajes", insistió el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de este sábado (21.00 horas) frente al Elche.

Xavi Hernández indicó que no ha hablado "con la directiva" de la planificación de la próxima temporada, aunque si Messi "quiere volver y tiene esa voluntad, habrá que hablar" sobre su posible regreso. "No depende de mí, depende de su felicidad. Si él toma la decisión de volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva al Barça", admitió.

"Hagamos caso al destino, no hay nada todavía, veremos la voluntad de Leo y luego veremos. Le hacemos un flaco favor a Leo, al club y a las circunstancias que tenemos. Sería extraordinario ganar títulos en la 'era post Messi', que tanto miedo nos daba", destacó, antes de recordar que su "'last dance'" en Barcelona "dependerá de muchos factores". "Se tienen que dar muchas circunstancias", agregó.

El técnico, "enamorado" de Messi, ve "normal" que su hipotética vuelta genere "ilusión" en el barcelonismo. "Lo importante es que el culé esté ilusionado. El mejor termómetro es el Camp Nou, ese no falla, el campo está lleno, la gente está contenta, me hace sentir orgulloso", añadió.

"Estamos centrados en ganar títulos. Estamos a un paso y me preguntáis sobre fichajes, sois especialistas en cambiar el tema. Lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid y podemos pasar a la final de Copa, no entiendo por qué no se habla de esto, a veces no os entiendo. Todo el año con hostias como panes porque no vamos a ganar títulos y ahora que estamos a un paso de ganarlos hablamos de fichajes, uno se sorprende", criticó Xavi a los medios zanjando el asunto de Messi.

"me preocupa y ocupa ansu fati, no su padre"

El entrenador azulgrana valoró también las declaraciones de Bori Fati, padre de Ansu, en 'El Partidazo de COPE', asegurando que su hijo "merece muchos más minutos" y deslizando una posible salida en verano. "He hablado con Ansu, está tranquilo y centrado. Me preocupa y ocupa el jugador, no su padre, ni su representante. Está bien, está entrenando bien, no le doy demasiada importancia a las declaraciones de su padre, le entiendo, he vivido situaciones parecidas", señaló.

"Sufre por su hijo, pero no hay que darle importancia. Lo importante es que Ansu está concentrado, es maduro y sabe lo que hace. Soy el primero que quiere que triunfe en el Barça, hay que quitarle hierro al asunto, tengo buenas sensaciones con él. Todos nos podemos equivocar, pero pides perdón, se razona. Ansu ha entrenado muy bien y será importante en los partidos que quedan. Del año que viene, no hemos planificado nada", comentó sobre el delantero.

Sin embargo, recordó que en el Barça "hay competencia y todos los jugadores lo saben". "El Jugador tiene que entender que en el fútbol moderno hay cinco cambios y se puede cambiar de sistema y dinámica. El jugador que sale media hora puede cambiar el partido. Ansu nos ha ayudado en los momentos que ha participado. Pido paciencia en general, Ansu tiene 20 años", puntualizó, antes de confesar que tiene "una confianza y fe totales" en el delantero español.

Preguntado por si existe una "campaña" contra Gavi y su comportamiento dentro del campo, Xavi relató que no tiene "constancia". "Le pone una pasión, un coraje y actitud tremendos y esto no tiene que cambiar. El problema es que es jugador del Barça, si fuera de otro equipo sería una virtud, el trato sería diferente si fuera del Madrid u otro equipo. Estoy muy orgulloso de él. Es de los mejores centrocampistas del mundo actualmente. Me sorprenden estas cosas, supongo que será la rivalidad", opinó.

"Estamos muy enfocados en el Elche, tendrán orgullo y amor propio, es un partido trampa. Podemos pensar que está hecho y no lo está, tenemos que sentenciar. No será una salida fácil", analizó sobre su rival este sábado, con un entrenado nuevo y "ofensivo". "Ha estado muchos años de (Jorge) Sampaoli y tiene una idea parecida a nosotros, veremos qué nos encontramos mañana", expresó sobre Sebastián Beccacece.

Xavi admitió que Pedri, Dembélé y Christensen siguen "sin buenas sensaciones" de sus lesiones, con la vuelta de las semifinales ante el Real Madrid este miércoles. "Les intentaremos recuperar, dependerá de las sensaciones de los jugadores", explicó, destacando el "compromiso máximo" de Ronald Araujo, que si ha entrado en la lista, pese a sus molestias durante el parón internacional.

Europa Press