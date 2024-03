El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "no ha variado nada" respecto a su futuro "a día de hoy" y ha pedido centrar los esfuerzos en "el tramo decisivo de la temporada", empezando por el partido de este domingo ante un Athletic Club al que califica como "el rival más intenso y más físico de la categoría".

"A día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Athletic mañana, nada más. A día de hoy no hay ninguna variación", declaró en rueda de prensa, sin añadir nada más cuando fue preguntado por si aceptaría quedarse un año más en el caso de que el club no encontrase a su sustituto perfecto.

Además, explicó que llegan "con buenas sensaciones" al "momento de la verdad", en el que tendrán que "competir contra rivales directos". "Es el tramo decisivo de la temporada, y creo que llegamos en buen momento. Luego hay que demostrarlo, pero las sensaciones son positivas", manifestó. "Noto al equipo más responsable, más competitivo, más intenso, con más dinamismo, tanto con balón como sin balón. Estamos en un buen momento, pero hay que demostrarlo partido a partido", añadió.

En este sentido, recordó que "cada partido" en Can Barça "es un examen". "Mañana es una prueba importante para el equipo", insistió. "Es un escenario ideal para hacer un gran partido, para igualarlos en intensidad, ritmo y fe. El Athletic es un equipo con mucha alma y lo tenemos que igualar. El día de Getafe nos reencontramos con el juego, entendimos que había que atacar espacios. Mañana seguramente habrá espacio detrás de la defensa. Será un partido similar al del día del Getafe en casa. Es momento de encontrar la continuidad en el juego, que es lo que nos está faltando esta temporada", expuso.

"Hace poco jugamos contra ellos y nos eliminaron de la Copa. Creo es el rival más intenso y más físico de la categoría y ahora el rival con más confianza, después de pasar holgadamente a la final de Copa. Están en un gran momento, juegan en su campo; creo que solo han perdido un partido en lo que va de temporada en LaLiga, contra el Real Madrid... Es un rival difícil en un estadio difícil. Sabemos lo que nos espera y vamos a competir. Daríamos un gran paso adelante si consiguiésemos la victoria", prosiguió.

El técnico catalán insistió en que es "el equipo más intenso" del campeonato. "El otro día van ganando 3-0 y te siguen apretando en el minuto 90. En su campo creo que doblan esa intensidad, ese alma que tienen. Es un equipo de garra y además que juega muy bien el fútbol, ya lo tienen claro. Pero sobre todo destacaría esa intensidad, ese ritmo de competición que tienen, que es extraordinario para mí. Y eso es mérito de su entrenador", dijo, antes de deshacerse en elogios hacia el 'Txingurri'.

"Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador, lo demostró aquí en el Barça, ahora mete otra vez al Athletic en la final de Copa. Es un equipo muy difícil, rocoso. Es el rival más físico en todos los sentidos: Metros, intensidad, sprints, todo. Por lo tanto, mañana es un partido de máxima dificultad", continuó.

Sobre el hecho de que los 'leones' hayan tenido solo tres días de descanso, no tiene claro cómo les puede afectar. "Les puede afectar porque estarán cansados de jugar el jueves, nosotros hemos tenido semana larga. Pero su estado de confianza está por las nubes. Pueden estar orgullosos de la temporada que están haciendo: están compitiendo, están en una final de Copa... Esperamos que las bajas se noten; no están Vivian, Yuri, la de Nico Williams es una baja importante, pero variará poco", afirmó.

Ahora, el Barça tratará de mantenerse invicto como visitante. "El otro día hablábamos de que lo de Montjuïc seguramente habrá afectado en el tema emocional del equipo. No nos sentimos tan bien como en el Camp Nou, pero son partidos que deberíamos haber ganado. Fuera de casa estamos compitiendo bien, incluso hemos empatado partidos que deberíamos haber ganado. Aún así, sí, estamos invictos. Es una buena señal y mañana es una salida complicadísima, de los rivales o de los estadios más difíciles que nos quedan hasta final de temporada", explicó.

En otro orden de cosas, aseguró que Ferran Torres está "casi" listo, antes de hablar del momento de forma de Joao Félix. "Creo que nos está dando muchas cosas, dinamismo, va bien en profundidad, goles, asistencias. Se encuentra bien y cómodo en esa posición de extremo que va para adentro. Estoy contento con Joao", dijo sobre el portugués.

Así, afirmó que no tiene "ninguna queja ni ningún reproche" contra la plantilla. "Todo lo contrario. Creo que nos hemos unido más después de nuestra decisión de marcharnos del club el 30 de junio. El equipo ha dado un paso adelante y Robert -Lewandowski- también. Creo que está jugando mejor, que está más intenso tanto con pelota como sin pelota. Ha marcado muchas diferencias para el equipo otra vez", indicó sobre el polaco.

Además, el preparador culé dio explicaciones sobre la falta de minutos de Vitor Roque. "Vítor ha venido de una lesión, ha tenido que coger ritmo de competición, ritmo de juego y adaptarse a nuestro sistema. Nosotros normalmente tenemos de '9' a Robert Lewandowski, entonces ha tenido que adaptarse. Ha jugado muy poco, se está adaptando muy bien a nuestra posición de extremo que va adentro, en profundidad nos está dando muchas cosas. Pero es joven, tiene competencia. Es cuestión de tiempo, es un futbolista que nos puede dar muchísimas cosas, de hecho ya nos las está dando", apuntó.

También aseguró que ve "tranquilo" a Iñigo Martínez antes de enfrentarse a su exequipo. "También, para poner un ejemplo, volvió a la que fue su casa, que era San Sebastián, y jugó, haciendo un gran partido. No creo que le varíe ni la mentalidad ni su rendimiento. Creo que está preparado, es profesional. Incluso puede ser extra motivante este partido", expresó.

Por último, Xavi restó importancia al hecho de poder ver la quinta amarilla este domingo. "Ahora intento no ver la quinta. Es mi manera de vivir del fútbol, soy pasional. No diréis que no estoy involucrado, con cuatro amarillas, una expulsión en Getafe... Intensidad. Lo que intento transmitir es mi pasión y mi intensidad, y a veces me equivoco. Evidentemente, soy humano", concluyó.