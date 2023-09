El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "satisfecho" por el triunfo (1-2) en El Sadar ante Osasuna, aunque reconoció que se deben "exigir más en el juego" y "generar más" ocasiones, con el objetivo de "dominio total" de los partidos, algo que es "difícil" en el feudo 'rojillo'.

"Nos debemos exigir más en el juego. Dominamos muchísimas veces, pero tenemos que generar. Me quedaría con la segunda parte de Villarreal, que es brillante, excelente. Sabemos el camino, la idea, los jugadores lo tienen claro. Pero es fútbol, el contrario también juega, hoy nos han dificultado mucho", analizó el técnico en rueda de prensa sobre la victoria (1-2) sobre Osasuna.

No obstante, el de Terrassa insistió en que su equipo "sí esta adquiriendo el nivel futbolístico" que espera, "pero no está excelente". "El objetivo es el dominio total, pero eso es la excelencia. Hoy el equipo se ha fajado, ha hecho un trabajo espectacular, y no siempre se puede jugar de manera excelente, y aquí es difícil", explicó.

"Hemos tenido superioridad por dentro, hemos dominado el partido, pero tenemos que generar más en campo contrario, ellos han estado cómodos en defensa, porque no nos movíamos. Los primeros diez minutos hemos tenido ocasiones claras, pero tenemos que mejorar la efectividad. Con el 0-1 hemos estado bien, con circulación más rápida. Pero a veces cuesta, porque ellos están muy bien. Estoy satisfecho por los tres puntos, pero debemos mejorar, en el juego también", agregó.

Sobre el autor del segundo gol azulgrana, Robert Lewandoski, el técnico defendió que "ha marcado la diferencia", jugando "más posicional". "Ha hecho un muy buen partido, si no hubiese marcado, hubiera hecho un buen partido. El otro día ya dio la victoria, no podemos hablar de que esté en un mal momento de forma. Estoy contento, es Lewandowski, nuestro goleador", aplaudió.

Xavi también resaltó la "implicación y actitud" de Joao Cancelo y Joao Félix en su debut. "Han sido muy solidarios, han trabajado para el equipo y esta es la base, que es innegociable para nosotros. Nos pueden dar muchas opciones y variantes, seguro que serán importantes", afirmó, antes de puntualizar sobre el exatlético que, aunque "está cómodo yendo de banda hacia gol, también puede jugar de '9'". "Es un futbolista versátil que nos va a ayudar mucho", alabó.

"Ha sido un partido difícil para Lamine Yamal, muy intenso y con pocos espacios, pero estoy muy satisfecho, está siendo una maravilla su rendimiento", añadió sobre el partido del joven extremo, titular de nuevo.

Finalmente, Xavi elogió al cuerpo arbitral. "Ha estado de diez, sobre todo el cuarto. Dialogaba, nos comunicaba las decisiones. Si está tranquilo, también nos tranquiliza a los demás. Hoy el cuerpo arbitral ha estado muy bien, comunicativo", zanjó.