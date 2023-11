El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que tienen que ser "autocríticos" después de la victoria (0-1) de este sábado ante al Real Sociedad, con un gol de Ronald Araujo en el minuto 93, después de acusar la "resaca" del Clásico y de no poner la "intensidad" que necesitaba el partido en el Reale Arena.

"Hoy tengo la sensación contraria que la semana pasada. La Real ha merecido más. No hemos puesto intensidad en el primer tiempo. Hay que ser autocríticos. No hemos estado bien, no es el camino. Juegas contra un señor equipo, nos han apretado muy bien. La salida de pelota es lo que más trabajamos", afirmó en rueda de prensa.

El preparador azulgrana se refirió a esa "resaca" de la derrota la pasada semana ante el Real Madrid. "Nos ha faltado intensidad a todos, en la primera parte. La semana pasada, no. La Real ha estado mejor que nosotros. Han merecido más, pero es una victoria importante después del Clásico, que nos ha afectado más de lo normal y de lo que pensábamos", apuntó.

"Será un punto de inflexión, es un ejemplo de lo que no podemos hacer, sobre todo en temas de intensidad. Ganar un partido sin estar bien también es de equipo campeón, de equipo con alma. Nos hemos ido al ataque y ellos han notado también el cansancio", añadió.

"Nos ha afectado la resaca del Clásico. No merecimos esa derrota y hoy no merecíamos la victoria, pero es vital para el futuro de esta competición. Son partidos que la temporada pasada también pasó, que ganamos partidos en circunstancias adversas", insistió.

Por último, Xavi fue preguntado por la actuación de Take Kubo. "Ha estado espectacular, es un futbolista de talla mundial. La Real es un equipazo e Imanol es un gran entrenador. Nos llevamos tres puntos de un campo donde ganarán pocos equipos", terminó.