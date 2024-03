El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó la "oportunidad grande" que perdieron este domingo en el 0-0 ante el Athletic Club de acercarse al liderato del Real Madrid en LaLiga EA Sports, en un mal partido en San Mamés donde además lamentaron las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri.

"Nos ha costado mucho progresar, le doy mucho mérito al Athletic también. No hemos hecho un buen partido. No podemos estar satisfechos, tenemos que mejorar mucho. Era una oportunidad muy grande que hemos perdido. No tengo buena sensación de que el equipo ha podido ganar el partido. Las lesiones nos han afectado también. Hemos estado muy bien en defensa, es lo único positivo", dijo.

El técnico azulgrana confesó que les costó mucho generar peligro, con el añadido de nuevas desgracias en forma de lesiones. "El vestuario está afectado, sabiendo que era una oportunidad muy buena. La palabra no es ambición, es creer más. Hemos bajado después de los primeros 15 minutos. Nos ha faltado fe, era una oportunidad muy grande", afirmó en rueda de prensa.

"Hacemos una planificación para evitar las lesiones que nos están llegando, repartir minutos, a Lamine le estamos cuidando, es un adolescente. El Athletic nos ha generado muy poco pero no hemos progresado con el balón, ni con calma para atacar bien", añadió.

Por otro lado, Xavi se temió otra fase dura de la temporada si pierde a De Jong y Pedri en el centro del campo. "Serán dos bajas muy importantes, son los que le dan personalidad al equipo. Que sea menos de lo esperado. Tenemos muchas desgracias. Hoy los dos centrocampistas que estaban a gran nivel", zanjó.