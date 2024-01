El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afeó este jueves a los periodistas que están "haciendo encuestas" sobre si él tiene que irse o no del banquillo azulgrana, en respuesta a las críticas tras la eliminación culé en cuartos de final de la Copa del Rey debido a su derrota, por 4-2 y en la prórroga, frente al Athletic Club.

"Lo vuelvo a decir ahora: si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que me tenga que marchar. Pero como todos los entrenadores. Cuando lo dije os alarmasteis, pero es que estáis haciendo encuestas de si me tengo que marchar o no", contestó Xavi a un periodista en la sala de prensa del Estadio de San Mamés.

"Estamos en un club grande, es el Barça, sé donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy lo hemos competido, lo hemos tenido, hemos luchado, hemos trabajado, nos hemos vaciado... pero ante un muy buen equipo", aludió Xavi a la gran imagen del Athletic.

Además, el técnico blaugrana resumió su sentimiento "por una parte de decepción porque perdemos un título en el que teníamos muchas esperanzas, sabiendo que no tuvimos suerte al ser en San Mamés y a partido único, en un escenario muy complicado".

"El Athletic también se ha merecido pasar, pero siento por otra parte orgullo porque los jugadores jóvenes lo están haciendo muy bien. Hemos competido, lo hemos intentado, hemos tenido el partido al final con dos ocasiones muy claras de Lamine y es una pena porque hemos tenido el partido ahí, creo que era un partido a cara o cruz.

"Siento mucho orgullo especialmente de la gente joven, creo que hoy Lamine ha hecho un partidazo, Héctor Fort ha estado especialmente bien y Cubarsí también con mucha personalidad", subrayó. "Podemos estar orgullosos de cómo hemos competido, de cómo hemos luchado hasta el final, la pena es que estemos decepcionados por el resultado, ya que al final seguramente nos valorarán mucho por los resultados", avisó Xavi.

"Hemos competido muy bien ante un señor equipo y ante un señor entrenador, que es Ernesto Valverde, trabaja muy bien", alabó. Mientras, destacó de Lamine Yamal que "se las genera él". "No hay nada que reprocharle, es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla", añadió el entrenador del Barça desde San Mamés.

"Cuando digo que estamos en construcción es esto: tenemos una plantilla corta, muy joven, futbolistas que van saliendo... Y creo que es el inicio de algo importante, de una generación importante, esté de entrenador yo o no esté, pero creo que el Barça tiene futuro", concluyó.