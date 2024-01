"A veces me desespero porque no hacemos lo que toca"

MADRID, 18 Ene. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, celebró el triunfo de su equipo sobre Unionistas en los octavos de final de la Copa del Rey porque da "moral y confianza" a un grupo de jugadores que se vieron abajo en el marcador, con nuevos errores defensivos que, con el paso del tiempo y con la remontada, dieron lugar a un juego más "liberado" que es lo que quiere lograr Xavi a lo largo de un partido entero, y no de forma puntual.

"El gol de Koundé es un golazo por eso, porque nos atrevemos, porque jugamos más liberados. Quiero jugar más liberados. Por todo creo que es un paso adelante hoy, aunque sea evidentemente el campo de Unionistas y que se nos daba por muy favoritos", manifestó Xavi en rueda de prensa tras ganar 1-3 a Unionistas de Salamanca en el Municipal Reina Sofía.

Para Xavi, Unionistas ha hecho una Copa "muy buena" eliminando a Sporting y Villarreal y haciendo sufrir al Barça. "Nos han complicado el partido, no parecía un equipo de menor categoría en muchos momentos. Pero el equipo ha estado bien. Hoy ganamos confianza, moral, creo que era importante entrar bien al partido hoy y se nos ha puesto feo", reconoció.

Tras empatar Ferran Torres antes del descanso, el partido lo desencalló Jules Koundé con un trallazo fuera del área. "En partidos así, donde defienden tan bajo con 5-4-1 o 4-5-1, pues tenemos jugadores para chutar. Frenkie, Pedri, Gündogan, Oriol Romeu. El otro día el gol de Lewandowski es un disparo de fuera del área, porque estamos ocupando el área. Bueno, tenemos que hacer las cosas mejor, pero creo que hoy ha sido un partido solvente", argumentó el técnico.

En cuanto a meter en el campo a pesos pesados como Pedri, Gündogan y Lewandowski, el técnico fue claro. "Lo hago porque íbamos empatados y no se nos caen los anillos. Teníamos que ganar este partido, es la Copa, es un título, nosotros queremos llegar a la final y ganar. Aquí ha perdido el Villarreal, ha perdido el Sporting de Gijón, y me ha parecido un gran equipo el Unionistas. Y el fútbol hoy en día está muy igualado, todo el mundo trabaja muy bien, sea de la categoría que sea, esto lo tenemos que entender", manifestó.

Xavi, desesperado con los errores

El técnico blaugrana reconoció que, en ciertos momentos, volvió a desesperarse con los errores defensivos de su equipo. "A veces me desespero porque no hacemos lo que toca. Cuando digo que estamos en construcción, pues es eso, es el juego, es generar más cosas, es entender lo que requiere cada situación del partido. A mí me cuesta a veces entenderlo porque yo lo he hecho, lo he entrenado y nos falta eso", se sinceró.

"Al inicio pensé que volvemos a cometer errores. Son errores de concentración, errores de, en este caso era un duelo, que hemos perdido en medio campo. De agresividad, de falta de agresividad en este sentido, pero ya está. Hemos remontado el partido, se nos ha puesto difícil, ellos han tenido el 2-0", reconoció, en este sentido, un Xavi que concluyó que esta victoria da "moral y confianza" a su vestuario.

"Hoy ganamos confianza, moral, creo que hacemos una segunda parte muy buena y a veces en la primera parte dominamos, pero cuesta, cuesta. Tenemos que felicitar a los Unionistas porque creo que hacen un trabajo extraordinario en defensa, se han ayudado en duelos y hemos sufrido en la primera parte. En un duelo que no hemos ganado, ha significado la primera ocasión, después el golazo", aceptó.

"Hoy teníamos que igualar la agresividad, el coraje, el alma, y en muchos momentos lo hemos hecho, pero en situaciones puntuales ellos nos han ganado. Sobre todo en la jugada esta que dices, del minuto tres, que ha sido muy clara para ellos. Si no regalamos, como en la segunda parte, seguramente iremos para arriba", concluyó el técnico.