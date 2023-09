El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, valoró un buen partido de su equipo este viernes, "contento con el juego", para vencer (1-0) a un Sevilla que sufrió el "gol de infortunio" de Sergio Ramos en propia puerta, quien seguro que no se vio afectado por el ambiente hostil que vivió en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Hemos jugado bien, estoy contento con el juego, pudimos marcar más goles", dijo en rueda de prensa, donde fue preguntado también por un Sergio Ramos, ex del Real Madrid, muy pitado en Barcelona y que hizo el 1-0 en propia puerta. "Sergio es un defensa espectacular, tiene mucho mérito con su edad estar a primer nivel. Ha tenido la desgracia de hacerse un gol en propia puerta pero ha hecho un partido notable, ha estado muy bien y es un gran profesional. Le deseo lo mejor", afirmó.

"Sergio se crece con estos ambientes, ha sido un gol de desgracia. Va a defender y le rebota y va para dentro, es un infortunio para él y el Sevilla, pero ha hecho un gran partido", añadió.

Por otro lado, Xavi destacó su orgullo porque el Barça juegue con jóvenes canteranos como Gavi, Balde, Lamine y un Fermín que entró "muy bien" por el lesionado Raphinha en el primer tiempo. "Fermín es un gran jugador, condiciones para ser futbolista mucho años del Barça. Si está a este nivel seguirá con nosotros. Ha entrado muy bien y ha estado especialmente bien", afirmó.

"Es un placer y me enorgullece que jugadores tan jóvenes, que han salido de la casa, que rindan y cumplan de esta manera, marcando diferencias. Gavi, Lamine, Balde, Fermín han hecho un gran partido. Sorprende y creo que tiene mucho mérito, lo normal es coger la responsabilidad con 25, 26 años, y a estos, súmale Pedri, les toca con 18, 19, 16 años", añadió elogiando una vez más a un Gavi "imprescindible".

Además, Xavi, que confió en que la lesión de Raphinha no vaya más allá del parón por selecciones, se refirió al duelo que decidirá el liderato esta jornada. "Tengo una fiesta de cumpleaños y no puedo ver el partido (Girona-Real Madrid). Que gane el mejor, podemos ser líderes o no, bienvenida es la victoria de hoy, hemos ganado y jugado bien, contra un gran equipo. Muy bien trabajado por su entrenador", dijo.