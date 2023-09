El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, pidió "más" concentración a su equipo para evitar los errores "puntuales" que están sufriendo en la zona defensiva, donde considera que actualmente está su "punto débil", en contraposición con lo que sucedía el año pasado cuando era muy difícil hacerles gol, aunque afirmó que generaron ocasiones este martes ante el Mallorca para "ganar el partido".

"Tenemos errores puntuales y nos tenemos que concentrar más. Lo hicimos el año pasado prácticamente con la misma defensa, entonces tenemos que mejorar ahí porque ahí creo que está el punto débil. Al final, generar hemos generado y hemos atacado, quizá teníamos que tener más paciencia y más calma, pero creo que hemos generado ocasiones para ganar el partido, el problema ha sido conceder demasiado", expresó Xavi en rueda de prensa.

El de Terrassa cree que les faltó "paciencia" en el primer tiempo. "Después de su gol, hemos controlado el partido, ha venido el gol del Rafa (Raphinha) y hemos tenido ocasiones, pero después se nos ha descontrolado otra vez con un error. Creo que los dos errores pesan mucho en el partido, no podemos conceder este tipo de regalos. Creo que si el año pasado fuimos muy sólidos y nos dio mucho, este año no lo estamos sintiendo y al final eso pasa factura", indicó.

El entrenador culé consideró que el juego lo habían "mejorado en la segunda parte" donde tuvieron "más calma". "Hemos generado también y creo que la primera parte era para ir ganando el descanso. Hemos concedido mucho en defensa, sobre todo los dos goles, y después hemos fallado ocasiones muy claras y el partido habría cambiado", reflexionó.

Xavi no vio problemas en atacar una defensa de cinco. "El problema es que hemos concedido demasiado, este fue el gran problema, y el otro día ante el Celta también. Creo que nos hemos de concentrar más, hemos de estar mucho mejor defensivamente, más organizados. La primera parte era para ir ganando en el descanso y iremos perdiendo. Creo que tenemos que mejorar eso, pero no creo que sea un problema atacar líneas de cinco", puntualizó.

Xavi celebró las entradas de Lamine Yamal y de Fermín Sánchez. "Lamine entró muy bien y creo que se entiende bien con Raphinha ahí. Ha entrado muy bien y creo que se entiende bien con Rafa ahí también. Fermín entró bien, creo que son futbolistas que nos pueden aportar y dije que Lamine es un futbolista diferencial y ha generado cosas, pero hay que cuidarle y creo que tiene una muy corta edad para todavía quemarse", remarcó.

"Creo que Íñigo (Martínez) ha hecho un partido muy correcto, ha estado bien en los duelos, ha filtrado pases, siempre lo intenta. Es un futbolista que nos da mucha salida de pelota", opinó sobre el central vasco, que debutó como titular.

Finalmente, Xavi aseguró que no tuvo problemas con el cuarto árbitro tras la no señalización del penalti sobre Lamine Yamal. "No, no, no, no. Yo soy así, pasional, intenso, cuando compito lo soy. Me gusta ganar, competir y quiero que gane mi equipo. Me ha parecido penalti en directo", sentenció.