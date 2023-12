El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que su equipo no hizo mal partido ante el Girona pero se llevó un resultado "abultado" (2-4) porque no fue tan "contundente" como el líder de LaLiga EA Sports, apuntando a la efectividad como gran problema de un equipo que está "en construcción".

"El cómo no ha sido malo. Nos cabrea la derrota porque hemos tenido el partido en nuestras manos. No hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí. Ha sido un intercambio de golpes, por eso digo que ha sido el partido del caos. Ellos nos han golpeado fuerte y nosotros no. Debemos ser mucho más efectivos, nos está marcando la temporada", dijo en rueda de prensa.

"Debemos ser más contundentes en las dos áreas. No lo hemos estado en esa presión alta, tras pérdida. Hemos bajado esta temporada en ese aspecto, y la efectividad. Tenemos que seguir trabajando y creyendo, no hemos hecho mal partido. Es un golpe duro pero debemos continuar", añadió en el Olímpic Lluís Companys.

El preparador azulgrana apuntó que la falta de contundencia atrás se debe también a que como bloque no está igual de intenso un Barça que no presiona y roba arriba como el año pasado. "A nivel de grupo no estamos tan contundentes. Hemos bajado el nivel hoy y por eso el Girona ha conectado", afirmó.

"Alguna opinión habrá, pero la gente que analiza el fútbol de que podría haber pasado otra cosa. Es un paso atrás. Tenemos un Barça en construcción y muchas veces tienes que dar un paso atrás para dar dos hacia delante. Ojalá nos sirva para aprender y mejorar", dijo.

"Nos jugamos siempre mucho, siempre. Este año tenemos cuatro títulos en juego y estamos en la carrera. Ahora estamos en una situación incómoda, pero tenemos que seguir creyendo. Hoy no hacemos un mal partido. Queda mucho, debemos ser positivos", añadió, elogiando a un Eric García que "juega sin presión" en el Girona.