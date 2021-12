Xavi Hernández: "Sigo con la ilusión intacta"

"Es extraño que algunos jugadores no entiendan el juego de posición"

BARCELONA, 17 Dic. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes estar con la "ilusión intacta" de poder trasladar las mejoras que ve en su equipo a unos buenos resultados que todavía están por llegar y por consolidar, y añadió que trabajan fuerte para lograr dar un "paso adelante" desde este mismo sábado, en la visita del Elche.

"Sigo con la ilusión intacta de que las buenas sensaciones se trasladen en buenos resultados. No queda otra que seguir trabajando, ya pensaremos en fichajes a partir del día 21", aseguró en rueda de prensa en la previa del partido en el Camp Nou.

Xavi no esconde que LaLiga es la que marca las sensaciones del equipo y que, siendo octavos, deben mejorar. "No queda otra que apretar los dientes y creer en lo que estamos haciendo. A partir de aquí, luchar y crecer. Las sensaciones sirven para mejorar en el entendimiento del juego, pero esto va de ganar. No nos queda otra", se sinceró.

"Necesitamos una victoria para consolidar lo que estamos trabajando. La intensidad y el ritmo de los entrenamientos son buenos. El compromiso de los jugadores es incuestionable, no es una cuestión de actitud. Tenemos que cambiar la dinámica como sea. Vamos a por los tres puntos, porque tenemos urgencias en cuanto a los resultados. Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos alcanza", valoró.

El de Terrassa quiso ser "realista" y aseguró que tienen "capacidad" para ganar títulos. "No podemos descartar ni regalar nada. La historia nos dice que este club está hecho para ganar títulos. Yo las he visto de todos los colores. Hay que ser positivos", pidió.

"En enero empieza la Copa del Rey, llegarán la Supercopa y la Europa League. ¿Por qué no podemos ganar títulos? Estamos trabajando y mejorando mucho. El equipo se lo está creyendo y se está adaptando a nuestro modelo de juego. Vamos por el buen camino", celebró, en este sentido. "Necesitamos una victoria. Será un bálsamo para todos nosotros", recalcó.

Falta de adn barça en algunos jugadores

Xavi reconoció que le es "extraño" que haya algunos jugadores en el equipo que no tengan el 'ADN Barça' claro. "Algunos no entienden el juego de posición. También están las dinámicas, hábitos, aspectos concretos... Nosotros, por ejemplo, no defendemos igual que el anterior entrenador. Pero es evidente que tenemos que reforzar al equipo", pidió.

Pese a ello, cree que debe "mejorar" a sus jugadores a la espera de que llegue algún refuerzo en el marcado de invierno. "Tengo que mejorar a los jugadores. Individual y colectivamente. No me quejo de la plantilla que tengo. Todos los futbolistas son muy profesionales y ejemplares", matizó.

En cuanto al posible fichaje de Erling Haaland, reconoció no saber "absolutamente nada". "No hemos hablando absolutamente nada. En cuanto a Javier Tebas, a todo el mundo le interesaría que jugadores como Haaland estuvieran en LaLiga", señaló en alusión al presidente de LaLiga, que negó rotund que el Barça pueda acometer el fichaje del noruego.