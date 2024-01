El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó regalar goles con el partido controlado para sufrir en un partido que, con todo, fue de "los mejores de la temporada", un 2-4 sobre el Real Betis poco después de un encuentro con polémica del Real Madrid, del cual no dudó en dejar sus dudas sobre la actuación arbitral.

"Es culpa nuestra lo que nos está pasando. Teníamos el partido controlado, con 0-2 y damos muchas facilidades. Me preocupan las áreas, pero sobre todo la nuestra. Tenemos una de las mejores primeras partes de la temporada, un partido para ganar más holgadamente", dijo en rueda de prensa.

"Tenemos que dominar el partido y nos vemos con un 2-2. Es muy injusto, pero tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar. Al final remontamos un partido que teníamos que haber ganado antes. A veces falta concentración, pero el equipo demuestra que es una familia, que está unido. Tenemos errores, que hay que minimizar, pero es un gran partido, es un partido muy importante, uno de los mejores partidos de la temporada, a pesar de encajar dos goles. Hemos dado un paso adelante", añadió.

Por otro lado, Xavi, que no quiso señalar a Robert Lewandowski con su cambio, elogió a Pau Cubarsí, con 16 años en el equipo como Lamine Yamal. "Tiene mucho mérito jugar con dos chicos de 16 años, tiene mucho mérito. Es el Barça, la Masia. Yamal también marca diferencias hoy", apuntó.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por la polémica remontada del Real Madrid al Almería en el turno anterior. "Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, es la buena, muy buen periodista además. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo", dijo.

"Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue. Hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy. Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada que llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades", añadió.