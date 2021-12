Xavi Hernández: "Son tres puntos de oro"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "tres puntos de oro" el triunfo (3-2) ante el Elche este sábado en la jornada 18 de LaLiga Santander, de nuevo gracias al talento precoz de Gavi, Nico o Abde, en un choque sufrido pero con victoria.

"Cuando digo que están marcando diferencias no estoy mandando un mensaje a los veteranos. El trabajo que está haciendo Busquets, o Piqué, o Jordi, De Jong, Ter Stegen, es espectacular. Lo que sorprende es que son jugadores de 17 o 18 años los que están dando las asistencias y haciendo los goles, pero no es una crítica para los demás", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou.

"Estoy encantado con el equipo y este es el camino, son tres puntos de oro. Hay que volver al modelo de juego, que lo habíamos perdido, ese es el futuro del club. Hemos hecho un partido muy bueno hasta el gol del Elche", añadió.

El preparador culé destacó sobre todo el nivel que muestra Gavi y excusó a Frenkie de Jong. "No ha estado con la fluidez de Gavi y Nico, pero ha hecho un esfuerzo espectacular, ha tenido molestias toda la semana. Hace un trabajo oscuro muy bueno y es un tema de fatiga ya, ha jugado todos los minutos", apuntó.

"Sorprende la edad, que tiene 17 años, marcando diferencias, una asistencia y un gol, más todo el trabajo, que siga así, no tiene techo. Los jugadores de segunda línea nos tienen que ayudar, y lo están haciendo. Nos hemos complicado nosotros solos, hemos podido sentenciar mucho antes", añadió.

"No he estado aquí seis años y hay cosas que sorprenden. A nivel táctico, no sé quién es (el responsable), pero está pasando y por eso nos está costando más de lo normal", terminó, haciendo referencia a esa pérdida de estilo en el Barça que ya valoró en la previa.