Xavi: "Lewandowski es una de las opciones, pero no es fácil negociar con el Bayern"

"Hemos salvado una situación que podría haber sido mucho peor"

MADRID, 21 May. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconocido que la incorporación del polaco Robert Lewandowski es "una de las opciones" que manejan para reforzar el equipo este verano, aunque "no será fácil" negociar con el Bayern Múnich, y ha asegurado que esta temporada han "salvado una situación que podría haber sido mucho peor".

"Es una de las opciones, de las posibilidades. Lo ha dicho él mismo, que se quiere marchar. Hay unas negociaciones de por medio, tiene contrato. No será fácil negociar siendo el Bayern, pero es una de las opciones, sí", declaró en rueda de prensa sobre el delantero del conjunto bávaro.

Además, insistió en que no pueden "competir" con clubes más boyantes económicamente por figuras de talla mundial. "No podemos competir, la situación económica es la que es. No hemos entrado en la puja por Haaland ni Mbappé, nos hubiese gustado, pero es lo que hemos heredado. No se puede mirar para atrás. Hay que hacer piña. Hay que competir y hacer que el Barça vuelva a ganar títulos. Debemos ser competitivos a partir de ya", indicó.

"El presidente me transmite confianza y que podremos reforzarnos. Hemos hecho una planificación deportiva y a partir de ahí veremos. No quiero hablar de dinero, yo estoy para hacer un diagnóstico futbolístico", añadió.

El preparador catalán también reconoció que había hablado directamente con los jugadores con los que no cuenta para la próxima temporada. "He hablado con cuatro o cinco futbolistas y ya saben mi opinión. Hay que buscar soluciones ya, ya es el momento, con los objetivos mínimos exigibles, de ir tomando decisiones. Con algunos me sabe mal, pero hay que tomar decisiones", señaló.

En este sentido, confesó que algunos de ellos son Samuel Umtiti, Óscar Mingueza y Martin Braithwaite. "Sí, y algunos más. No me gusta decirlo públicamente. Es importante ser honesto e ir de cara", subrayó. "Noté muy buena predisposición, alguno me ha sorprendido incluso, me ha dado las gracias y me ha emocionado. Son decisiones duras, pero tengo que ser claro, no los quiero tener amargados. Les digo que aquí será difícil que jueguen y que serán más felices en otros sitio. Es la realidad, a veces es dura", afirmó.

Sin embargo, no adelantó si el francés Ousmane Dembélé continuará en el equipo ni si el del Villarreal será su último encuentro como azulgrana. "Puede ser el último, pero podría renovar, estamos en negociaciones. Hay que ser optimistas. Ha hecho partidos excelentes y cuando no ha estado lo hemos echado de menos. A mí me gusta. Pero sí, podría ser su último partido", expuso.

Tampoco desveló si el neerlandés Frenkie de Jong podría salir. "Aquí volvemos a hablar de situación económica. Es un futbolista bestial, se lo he dicho, puede marcar una época. Es un futbolista muy capaz, muy dominador, nos puede ayudar muchísimo, pero veremos la situación del club", subrayó.

En otro orden de cosas, Xavi considera que han podido "salvar" el curso quedando segundos en LaLiga Santander y asegurando la 'Champions'. "Hemos salvado una situación que podría haber sido mucho peor, lo tengo claro. Hemos ido de menos a más, hemos competido. No nos ha dado, no hemos sabido competir bien en los momentos clave. Hemos hecho una buena segunda vuelta. No me atrevo a poner nota porque diga lo que diga se me criticará por ello", expresó.

"No hemos hecho una temporada buena, pero hemos salvado una situación muy crítica. En el juego hemos mejorado mucho, pero no desde el antiguo entrenador, sino desde que yo cogí el equipo. El Barça no se puede permitir otro año sin títulos, soy el primer que me exijo a mí mismo. A partir de ahora, toca reflotar y darle la vuelta del todo. Hemos dado media vuelta y tenemos que darle la vuelta del todo", continuó.

Por último, aseguró que el duelo de este domingo ante el Villarreal "es de importancia relativa en cuanto el resultado". "Me gustaría ver a un equipo competitivo, valiente, con buenas sensaciones y acabar con las mejores sensaciones. Ganar no es el objetivo principal, si se gana, mejor. El objetivo es acabar con buenas sensaciones", afirmó.

"Pero nos ha tocado el peor rival, porque el Villarreal es el mejor equipo con el que nos hemos encontrado en LaLiga este año. Unai Emery es un grandísimo entrenador, y mañana se juegan mucho, se juegan entrar en la Conference League. Hay que tener personalidad y terminar con buenas sensaciones. Que la afición venga a disfrutar. Habrá ocasiones y se verá un buen espectáculo", concluyó.