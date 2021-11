Xavi: "Lo que ha salido del 'Kun' Agüero no es cierto"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hern√°ndez, ha asegurado que las informaciones que apuntan a que el delantero argentino Sergio 'Kun' Ag√ľero debe retirarse por su problema de coraz√≥n "no son ciertas", y que todav√≠a est√°n pendientes de los resultados m√©dicos, adem√°s de reconocer que ha "sufrido" en la victoria de este s√°bado ante el Espanyol (1-0) en su estreno como t√©cnico cul√©.

"Del 'Kun' Ag√ľero no s√© nada. Habl√© con √©l el otro d√≠a. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta informaci√≥n, estamos hablamos con √©l. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al f√ļtbol. Est√° tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema m√©dico", declar√≥ en rueda de prensa.

Sobre el duelo, se mostr√≥ "contento" por "los tres puntos y la actitud" de sus futbolistas. "Despu√©s siempre hay un contrario que presiona, y el Espanyol tiene grandes jugadores y nos ha apretado en los √ļltimos 20 minutos. Nos ha faltado dominar el partido. Hay que mejorar muchas cosas, pero ganando 1-0 tenemos que tener el bal√≥n. Evidentemente, no estamos en la mejor situaci√≥n an√≠mica ni de confianza. La victoria es merecida para empezar este proyecto", apunt√≥.

Aun así, considera que deben generar "más ocasiones". "El Espanyol se ha cerrado detrás y ha sido complicado, pero hemos generado ocasiones. Hay que trabajar, nos encontraremos muchas veces con este escenario. Hay que intentar buscar espacios, el dos contra uno en banda... Hemos entrenado algunas soluciones, pero no hemos tenido mucho tiempo", afirmó.

En este sentido, el técnico catalán recordó que están "construyendo un proyecto". "Ganar en un derbi nos genera ilusión. Lo hemos sufrido, es normal porque es un derbi. Ganando 1-0 podríamos haber hecho el segundo, pero hemos estado bien durante 70 minutos. Hay que mejorar, tener paciencia, posesiones largas, y ahí es cuando se genera el espacio", explicó.

"Hoy se ha sufrido, es normal. Hemos visto al Atl√©tico que ha sufrido, el Sevilla ha empatado... Es complicado ganar. El f√ļtbol ha evolucionado, pero hay que prepararse porque el f√ļtbol moderno es as√≠. Ha valido la pena, es un derbi y nos vamos contentos a dormir", indic√≥. "El martes ser√° otra guerra. Es la 'Champions', debemos recuperar bien a los jugadores porque han hecho un esfuerzo tremendo. Es otra final, nos jugamos estar en 'Champions'. En lo futbol√≠stico debemos mejorar", a√Īadi√≥ sobre el partido ante el Benfica.

Adem√°s, no descart√≥ a su equipo de la lucha por LaLiga Santander. "¬ŅPor qu√© no? Somos el Bar√ßa. Tenemos que creerlo y mejorar. Hemos hecho cosas muy bien, otras no tanto, pero la valoraci√≥n es positiva. Hemos ganado y sufrido", expuso. "Estamos lejos, pero quedan jornadas y soy muy optimista", concluy√≥.