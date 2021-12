Xavi: "No podemos tener la sensación de que la derrota está instaurada"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el equipo debe hacer "un 'reset' general" tras su eliminación en Liga de Campeones, y ha pedido a sus jugadores "mucha más alma, más compromiso, dedicación y profesionalidad", además de recalcar que no puede pasar que haya la sensación de que "la derrota está instaurada".

"Hay que hacer un 'reset' general. Primero, hay que animar al equipo; no puede pasar que haya la sensación de que la derrota está instaurada. Hay que exigir mucha más alma, más compromiso, dedicación y profesionalidad. Empezamos desde cero, con mucha exigencia en los entrenamientos, con más valentía, más ganas. Tenía la sensación de que había acabado como un ciclo y ahora empieza un Barça nuevo, con alma, con ilusión y con ganas", declaró en rueda de prensa antes del duelo ante Osasuna en El Sadar.

Además, se confesó "preocupado" por la situación, "pero también muy ocupado en el trabajo". "Hay que recuperar al equipo anímicamente después de la derrota en Múnich y de la eliminación en 'Champions'. Esto no para, mañana tenemos otra reválida y otra oportunidad para seguir creciendo. No queda otra que seguir mejorando al máximo para recuperar efectivos. Hay cosas que hemos mejorando mucho en los últimos partidos, pero contra el Bayern se vio un Barça menor. Hay que aceptarlo, y el Bayern es hoy en día mejor equipo que nosotros. Estamos trabajando para devolver al Barça donde se merece, que es compitiendo con equipos como el Bayern de Múnich", aventuró.

"Tengo la sensación de que deben animarse más. Están desanimados, es un tema más psicológico que futbolístico. Se lo tienen que creer y ese es mi trabajo. Los estamos animando a que se atrevan, que sean valientes. En El Barça no vale el 6 o 7 sobre 10, tenemos que apuntar al excelente; si sacas un notable, luego a lo mejor también vale. Falta este atrevimiento, apuntar al excelente y no hacia abajo, porque eso no sirve", continuó.

A pesar de todo, el técnico catalán sigue "siendo optimista". "Evidentemente, hay que trabajar mucho, recuperar sensaciones y ganar. Esto se trata de ganar, tuvimos buenas sensaciones el día del Benfica, pero no se gana y no sirve. Mañana es otra final, no podemos perder más puntos. No queda otra que competir, animarnos, porque queda mucho. Yo he vivido situaciones muy difíciles aquí como jugador y ahora también como entrenador. No estamos en el mejor momento de la historia del club, es una evidencia, pero hay que tener alegría, animarse y recuperar al vestuario para que haya resultados", expresó.

Por ello, advirtió de que tienen "un partido complicadísimo" este domingo ante Osasuna. "Defiende muy bien tanto en línea de cuatro como de cinco. Contra los equipos de más entidad, Jagoba ha jugado con línea de cinco. Tenemos que ser protagonistas con el juego, atacar, generar muchas ocasiones, no sé si nos van a apretar arriba, pero intentaremos jugar bien para crear ocasiones. Será un partido complicado porque defienden muy bien en el área, tienen un fútbol más directo, es un equipo con mucha alma. Encajan muy pocos goles", expuso.

En otro orden de cosas, confirmó que están "trabajando" en reforzarse en el mercado de invierno, aunque están un poco "atados de pies y manos". "El equipo tiene que mejorar siempre. Es una oportunidad, hay un mercado y el Barça tiene que estar atento. Hay muy buena comunicación, mucha confianza del club hacia el staff y hacia el equipo. Fue una reunión muy productiva, yo fui claro en lo que quiero. Tenemos un problema económico, de límites salariales, pero hay que trabajar para mejorar el equipo, la plantilla y ser más competitivos", subrayó.

También aseguró que "todos" los jugadores son ahora mismo "intransferibles". "No podemos regalar nada. Nos quedan tres partidos y hay que terminar bien el año. Ya hablaremos más adelante del mercado pero, a día de hoy, todos son intransferibles", afirmó.

Por otra parte, Xavi, que confirmó la baja de Jordi Alba, aseguró que Luuk de Jong es "un profesional ejemplar". "Está entrenando muy bien. Es un jugador con características distintas a las de Memphis, pero nos puede dar soluciones de ataque en cuanto a centros, presencia en el área... Nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y las lesiones. Luuk será una de las soluciones en ataque y tenemos que aprovecharla", informó.

Por último, se mostró "sorprendido y afectado" por la noticia de un caso de presuntos abusos sexuales que afecta al excoordinador del fútbol base del club Albert Benaiges. "Es un tema muy delicado, muy complicado. Lo hemos hablado con el staff porque queremos mucho a Albert Benaiges, nos ha sorprendido mucho. Siempre hemos tenido un trato excelente, nos ha dejado un legado muy bueno. Es la justicia la que tiene que dictar sentencia", manifestó.

"Yo no tengo ninguna información de que haya habido algún episodio de este tipo, aunque no significa que no haya pasado. Ha sido mi entrenador y nunca tuve ningún tipo de sospecha. Estoy muy sorprendido y afectado, no me lo esperaba. Que la justicia haga su proceso, no puedo decir nada más", concluyó.