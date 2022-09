Xavi: "No todo el mundo va a ganar en el Pizjuán de esta manera, hay cosas muy positivas"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, destacó el gran partido de su equipo contra el Sevilla, del que extrae "cosas muy positivas" y "sobre todo la victoria" porque "no todo el mundo va a ganar" en el Sánchez-Pizjuán "de esta manera", como lo han logrado los culés, por 0-3.

"Hay cosas muy positivas y sobre todo la victoria, en el Pizjuán, 0-3, no todo el mundo va a ganar aquí de esta manera, igual que en San Sebastián, va a costar. Es muy importante mantener la portería a cero porque sabemos el potencial que tenemos esta temporada arriba, es importante defender el área, tapar centros y la portería a cero nos da mucha seguridad", declaró el técnico en rueda de prensa.

Xavi Hernández destacó también "cómo está Marc (Ter Stegen), que está en un momento sensacional" y "la línea defensiva que está trabajando muy bien". "Yo creo que no hemos ganado con comodidad, ni en San Sebastián ni aquí. Yo no me he sentido cómodo en ningún momento. Evidentemente hemos controlado el partido, lo hemos dominado, ya con el marcador de 0-2 se ve de otra manera, pero para nada ha sido fácil", aseguró.

El técnico explicó que "el Sevilla también ha generado cosas" y les ha "complicado", pero que han sido "efectivos", algo que para Xavi es "muy importante". "Recuerdo el año pasado, o el día del Rayo, que no tuvimos efectividad. Que la primera entre para nosotros es clave, cambia el partido, tenemos muchos rivales que se cierran atrás, que quieren un partido lento, no es el caso del Sevilla", comentó.

El egarense reconoció que, "en la situación que estaba el Sevilla, con la necesidad de puntos y la urgencia", era muy importante estar acertados. "Ha sido balsámico ese 0-1, nos ha asentado en el partido y hemos tenido más calma", declaró. Xavi reconoció que trató de "aprovechar" los problemas del equipo rival a través de la "intensidad" y la "paciencia".

"Yo había hablado de la intensidad, de igualarla, porque tienen urgencias e iban a salir con una intensidad tremenda y teníamos que igualarla. Tener pausa era muy importante, jugar en campo contrario para que se desesperasen, tener paciencia. La hemos tenido en muchos momentos y en los primeros minutos no la hemos tenido. Pero también ha habido momentos en los que nos han dominado, y de centros laterales empujan mucho", profundizó Xavi.

El entrenador del Barça explicó lo importante que era "aprovechar las alternativas del juego" porque "muchas veces el espacio no está generado y lo tienes que crear". "Al final el primer gol viene de una transición, que le queda a Ousmane (Dembelé), el lateral sale y es lo que les había comentado en el vídeo", remarcó.

Uno de los hombres destacados fue Jules Koundé, que repartió dos asistencias en su regreso a Sevilla y que su entrenador considera que "ha hecho un trabajo extraordinario, tanto en el lateral como de central".

Xavi valoró también el resto de "alternativas" con las que cuenta en el lateral derecho, donde hoy ha sido titular el francés. "Ahora ha venido a Héctor (Bellerín) y está Sergi (Roberto), que cuando ha salido lo ha hecho realmente muy bien en todos los partidos. Es un futbolista que rinde muchísimo, que nos da seguridad, que tira para arriba, que no pierde balón, que entiende el juego, la verdad es que Sergi ha entrado muy bien, estoy satisfecho por él", valoró.

Finalmente, no se olvidó de Robert Lewandowski, al que elogió por su labor dentro y sobre todo fuera del campo. "Nos está ayudando mucho su liderazgo, quizás lo que no ve la gente, que nos ayuda en todo, al 'staff', a los jugadores jóvenes, a los más veteranos, es un líder natural, es muy positivo para el grupo, esa humildad con la que ha llegado, es ganador, cómo entrena, ahora mismo es una maravilla tenerle en el equipo", concluyó.