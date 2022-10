Xavi: "Nos llevamos tres puntos importantísimos en un partido correcto y sin brillar"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que han ejecutado un encuentro "correcto y sin brillar" pero que se llevan "tres puntos importantísimos" (0-1) a pesar de que han jugado "el partido que quería" el RCD Mallorca, y ha afirmado que Robert Lewandowski, goleador de este sábado, es "una garantía de éxito".

"Hoy hemos estado muy bien con la paciencia, con la calma. Siempre es difícil atacar un sistema de 5-4-1, tienes que ser muy pulcro para jugar al primer toque, atacar espacios... Nos ha costado. En la primera parte hemos estado bien en cuanto a ritmo, pero en la segunda hemos bajado; en la segunda hemos jugado el partido que quería el Mallorca, y eso no lo podemos permitir", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, apeló a ser "más ambiciosos". "Cuesta después de las selecciones, por la fatiga de los jugadores. Ellos (Mallorca) están muy bien ordenados, juegan muy directo, centran, y siempre es complicado. Es un partido en el que si no haces el 0-2 se puede complicar. Es muy importante la victoria de hoy", indicó.

Sin embargo, el polaco Robert Lewandowski ha vuelto a aparecer para desatascar a los azulgranas. "Es un goleador, un jugador 'top' a nivel mundial y uno de los mejores delanteros del mundo, si no el mejor. Es una garantía de éxito", expuso.

"Ha marcado otra vez las diferencias, pero también la línea defensiva, la circulación de balón. Quizás se ve más la parada de Ter Stegen o el gol de Robert, que es un golazo, pero hay otras facetas del juego que son claves para nosotros. Todo el mundo ha sumado. Ha sido un partido correcto, sin brillar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos", añadió.

En otro orden de cosas, restó importancia al récord de partidos sin perder fuera de casa (18) establecido este sábado por los suyos. "Los récords, si no van acompañados de títulos, sirven de poco. Son una anécdota para nosotros. Significa que hay un trabajo detrás y que vamos en el buen camino, pero sin más", manifestó.

En cuanto al lateral derecho, el técnico catalán explicó las razones por las que ha apostado por cambiar de banda a Alejandro Balde. "Al final hemos optado por la más natural y lógica. Es un futbolista que ya conoce la posición, a pierna cambiada. Sergi viene de unas molestias y hemos preparado no arriesgar. Ha estado bien el circulación, ganando duelos, a la espalda... La línea defensiva ha estado a un gran nivel: Jordi Alba ha estado muy bien, Piqué ha estado muy bien, Andreas también en las vigilancias. Hemos concedido dos ocasiones", apuntó.

Tampoco descartó que Gerard Piqué, titular este sábado, repita en el once en 'Champions' ante el Inter de Milán. "Todos pueden ser titulares. Tenemos una plantilla de garantías, muy amplia, y vamos a hacer rotaciones. Ya les he dicho a los jugadores por activa y por pasiva que compitiendo cada tres días es muy difícil. Todos van a ser importantes y van a tener minutos. Es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado", afirmó, antes de asegurar que Ansu Fati está "al cien por cien ya". "Estas dos semanas le han venido muy bien. Se ha propuesto ser importante y lo va a ser, no tengo ninguna duda", finalizó.