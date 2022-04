Xavi: "Nos sentimos robados en nuestra propia casa"

"Fue un error que no puede repetirse nunca m√°s"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el equipo se sintió "robado" en su propia "casa" el pasado jueves en la eliminación en Liga Europa ante el Eintracht de Frankfurt, en la que miles de alemanes abarrotaron el Camp Nou, y ha explicado que la venta masiva de entradas a aficionados rivales "fue un error que no puede repetirse nunca más".

"Tuve la sensaci√≥n de que empezaba mal la cosa cuando en el hotel tuvimos que salir por detr√°s. Luego nos lanzaron todo tipo de objetivos. Te sientes un poco robado en tu propia casa. Nos lanzaron de todo al autob√ļs, no pudimos entrar por el primer t√ļnel, tuvimos que dar la vuelta. No nos esper√°bamos tanta gente del Eintracht", declar√≥ en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el C√°diz.

La situación empeoró ya en el partido, que el cuadro germano ganó por 2-3. "Empezó todo mal, luego el penalti... Fue una noche fatídica en todos los sentidos, a nivel institucional y deportivo. La noche empezó mal y acabó mal. Nos tenemos que recuperar, hacer borrón y cuenta nueva. Debemos pensar en los partidos que quedan y en cubrir el objetivo principal, que es entrar en 'Champions'. Eso depende de nosotros, LaLiga ya no depende de nosotros", apuntó.

"Es un palo duro. Ten√≠amos dos objetivos, ganar la Europa League y entrar en 'Champions' directamente. Es un mazazo, pero hay que rehacerse. Espero y deseo que el p√ļblico est√© con el equipo, lo necesitamos. Echamos de menos a la gente que falt√≥. La afici√≥n siempre ha estado con nosotros, y ma√Īana los necesitamos m√°s que nunca", continu√≥.

En este sentido, el preparador catal√°n se√Īal√≥ al club como responsable de lo ocurrido. "No hemos hablado directamente todav√≠a, estaban investigando qu√© hab√≠a pasado. El club encontrar√° una soluci√≥n para que esto no vuelva a pasar nunca m√°s. Es un error como club, y est√°n trabajando para solucionarlo. Cuando encuentren la explicaci√≥n, imagino que nos la dar√°n primero a nosotros", indic√≥.

"Fue un error que no puede repetirse nunca m√°s. Condicion√≥ mucho a los jugadores, me lo dijeron al final del partido; sientes que no est√°s en tu casa, y todo cuando nos jug√°bamos el pase a semifinales. No es excusa, no estuvimos bien futbol√≠sticamente, pero nos condicion√≥. Cuando ves ese ambiente no nos sentimos c√≥modos", a√Īadi√≥.

Adem√°s, Xavi anim√≥ a pensar en los ocho partidos restantes de LaLiga Santander. "Tenemos rivales importantes, ma√Īana el C√°diz se est√° jugando la vida; la Real Sociedad se juega entrar en Europa, el Rayo, no bajar a Segunda Divisi√≥n... Tenemos una semana intensa, con tres partidos en siete d√≠as y hay que recuperarse bien del mazazo del otro d√≠a", manifest√≥. "Quedan ocho finales y como m√≠nimo tenemos que cumplir el objetivo de estar en 'Champions' el a√Īo que viene. Esperamos que, esta vez s√≠, contemos con la afici√≥n con nosotros, que el otro d√≠a nos condicion√≥ un poco", expres√≥.

"Supongo que el C√°diz vendr√° a defender mucho, en la l√≠nea del Eintracht y del Levante. Es un rival duro que con Sergio ha mejorado en muchos aspectos; con √Ālvaro Cervera ya trabajaban muy bien el aspecto defensivo. Ha sacado puntos √ļltimamente, es un rival inc√≥modo, Sergio es un entrenador que all√° donde va saca provecho de los jugadores", aventur√≥.

"hay que consolidar el modelo de juego que se había perdido"

En otro orden de cosas, habló de la lesión del canario Pedri, que se perderá previsiblemente la temporada. "Está afectado, estaba en el mejor momento de la temporada. Es un mazazo para todos. Veremos los plazos, que dependen de las sensaciones, de cómo cicatrice la lesión...", dijo, antes de confirmar que Gerard Piqué tampoco jugará este domingo. "No hay lesión, es una molestia que lleva arrastrando mucho tiempo y necesita reposo. Es un tema de molestias", explicó.

Sobre qu√© ha fallado en el equipo en los √ļltimos partidos, el t√©cnico cul√© lo tiene claro. "Ante el Levante estuvimos bien a ratos, pero sufrimos las embestidas de transiciones. Hemos perdido m√°s balones que nunca en los √ļltimos tres partidos. Debemos seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Hemos bajado el nivel y tenemos que recuperarlo. Es un proceso, un cambio de modelo de juego, y es cuesti√≥n de tiempo, de paciencia y de seguir creyendo. Hay que empezar a competir ma√Īana como lo hicimos en el Bernab√©u", asever√≥.

Para ello, trabaja en "animar al grupo, haci√©ndole ver los errores". "Hemos hecho cosas bien tambi√©n, pero cuesta ganar, la gente trabaja bien y hay que seguir creyendo. Vamos por buen camino y los resultados ir√°n llegando. Hay que sacar el orgullo para estar al menos en 'Champions' el a√Īo que viene", apunt√≥.

Sobre el Sevilla-Real Madrid, reconoci√≥ que est√°n "expectantes", pero que se centran en lo suyo. "Primero debemos centrarnos en lo nuestro, luego ya veremos a los otros rivales. El primer objetivo es estar en 'Champions' el a√Īo que viene, y si luego nos da para competir LaLiga, mucho mejor", asegur√≥.

"El objetivo era conseguir alg√ļn t√≠tulo este a√Īo. Estamos en segunda posici√≥n, les dije que estaba orgulloso de c√≥mo compitieron, aunque no jugamos bien. Era un partido en el que ten√≠amos el dominio del bal√≥n y no lo aprovechamos. Esto acaba de empezar, esto es un proyecto", a√Īadi√≥.

Sin embargo, el entrenador catal√°n no considera que el problema del equipo sea "un aspecto f√≠sico", sino "p√©rdidas tontas de bal√≥n" que propiciaron "contraataques" que no pudieron parar. "Tenemos que mejorar las salidas de partido. Hay que adelantarse en el marcador, es un punto clave en el f√ļtbol actual; si lo haces, obligas al rival a abrir espacios", expuso. "Hemos mejorado mucho la l√≠nea defensiva. Todav√≠a encajamos en centros laterales y hay que mejorar el aspecto defensivo", analiz√≥.

Por √ļltimo, Xavi invit√≥ a "consolidar el modelo de juego que se hab√≠a perdido". "Necesitamos m√°s tiempo y paciencia, ser competitivos, no estamos compitiendo lo suficientemente bien en Europa. Este proyecto empez√≥ en noviembre y se han visto brotes verdes. No nos est√° dando para Europa hasta ahora. Tenemos que mejorar", afirm√≥.

"Con este estilo hemos ganado cinco 'Champions'. Si tenemos dudas, hay que mejorar el estilo de juego, no dar bandazos. Hay que ser creyentes. Nos ha dado resultados, la historia del Barça lo dice. Lo tengo clarísimo, no vamos a cambiar de ADN por perder un partido. Hay que recuperarlo y creer en él", finalizó.