Xavi: "Nos vamos satisfechos por el resultado"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, se dio por "satisfecho" con el 1-1 este jueves ante el Eintracht, después de sufrir en Frankfurt ante un equipo "muy físico" que les castigó "saliendo como demonios", pensando en que el Camp Nou decidirá el billete a semifinales de la Liga Europa.

"Rival muy difícil, muy físico, saliendo como demonios al contragolpe, no hemos sabido parar las transiciones. Nos han complicado mucho. No hemos estado bien en la circulación de balón, hemos estado más espesos que de costumbre, el campo no estaba en perfectas condiciones y no nos ha facilitado nuestro juego", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico culé reconoció esa superioridad alemana y pidió que el Camp Nou apriete la semana que viene como lo hizo el feudo alemán. "Estaban muy trabajados en su sistema, saltaban a la presión a los dos interiores, hemos generado menos ocasiones de lo habitual. Nos vamos bastante satisfechos con el resultado porque nos jugamos la vuelta en casa, con el campo a favor", afirmó.

"Tiene que ser una olla a presi√≥n como lo ha sido hoy para nosotros. Nos vamos satisfechos por el resultado porque era un campo complicado y un rival muy dif√≠cil. Lo normal es que el equipo que propone genere m√°s, hoy ha sido al rev√©s. No hemos sabido parar esas contras, se nos ha complicado el partido, no ha sido f√°cil. Campo dif√≠cil, rival dif√≠cil, esto es Europa, no hay sorpresas", a√Īadi√≥.

Xavi explicó las llegadas que tuvo su equipo y el gol, de Ferran en el minuto 66. "Hemos generado llegadas de banda que no hemos aprovechado y el gol es un golazo. Puro talento de los jugadores. Esto es Europa, se iguala todo", apuntó, antes de referirse al cambio de Piqué en los primeros minutos. "Lleva bastante tiempo con molestias, se ha resentido un poco vamos a ver que sea poca cosa", terminó.