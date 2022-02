Xavi: "Pedri no es un jugador normal, tiene un talento superlativo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el canario Pedro González 'Pedri' "no es un jugador normal" porque tiene "un talento superlativo", como demostró con su gol en la victoria ante el Valencia (1-4), y ha afirmado que ve al equipo "en una dinámica buena" y que deben ser "más constantes y más fiables" para afrontar la vuelta del 'Playoff' de Liga Europa ante el Nápoles.

"Tiene tiro, tira bien las faltas, se tiene que atrever y se lo exigimos. Tiene 19 a√Īos y puede ser hasta t√≠mido, pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal. Es superlativo el talento que tiene, hay pocos como √©l", declar√≥ en rueda de prensa tras el partido en Mestalla.

En este sentido, reiter√≥ que el centrocampista canario es "un jugador superlativo". "Lo que hace, c√≥mo gira, el control del espacio-tiempo, que para lo que queremos nosotros es fant√°stico. Es un jugador de un nivel 'top', el mejor jugador en su posici√≥n actualmente, y tiene 19 a√Īos. Hoy chuta y hace un golazo, llega al √°rea, trabaja, roba balones... Es un maravilla tenerlo en el equipo, nos da mucha pausa, tranquilidad, es trascendente y hace gol. Es un jugador en may√ļsculas", manifest√≥.

Sobre el triunfo ante el conjunto 'che', el preparador catalán reconoció que les da "tranquilidad hasta el jueves". "Aunque siendo entrenador del Barça nunca tienes tranquilidad, el jueves llega otra final, el domingo contra el Athletic, la semana contra el Elche... No estamos en una situación buena, seguimos en 'Champions' pero tenemos urgencias en la clasificación. Hay una dinámica buena, lo veo, pero todavía hay que ser más constantes y más fiables, saber defender con balón, no solo sin él", advirtió.

También afirmó que es importante "ganar en un campo como el del Valencia, donde siempre es difícil y los resultados están ajustados". "Tenemos mucha confianza y moral, nos da mucho", confesó, antes de asegurar que la efectividad en ataque depende "de la confianza, de la fe y de la finalización".

"Depende de los futbolistas estar acertados o no, y de la confianza que les damos nosotros. Hemos sido mucho m√°s efectivos; de tener esta efectividad el d√≠a del N√°poles estar√≠amos hablando de un resultado mucho m√°s amplio. No hay una poci√≥n m√°gica, pero hay que entrenarlo. Sigo pensando que estamos en el buen camino. Creo que incluso jugamos mejor el d√≠a del N√°poles", se√Īal√≥.

Por √ļltimo, Xavi analiz√≥ el encuentro de este domingo. "En la primera parte hemos sabido hacer bien el ocho contra seis en la salida del bal√≥n, bajando un poco a Frenkie y buscando superioridad tanto dentro como fuera. El espacio ya estaba generado, no hemos tenido que crearlo. El primer gol es fant√°stico: el pase de Jordi, el 'timing' de Aubameyang... El segundo tambi√©n. Los espacios se tienen que atacar", indic√≥.

"La primera parte ha sido excelente, la segunda no tanto. No hemos tenido m√°s calma, m√°s posesi√≥n, nos falt√≥ alg√ļn recurso. Contra los equipos de Bordal√°s cuesta dominar todo el partido, hay m√°s juego directo, no puedes hacer la presi√≥n alta. En l√≠neas generales, estoy muy contento, pero falta m√°s calma en la segunda parte", concluy√≥.